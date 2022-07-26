Обличение Патриарха Кирилла в Ереси. Экуменизм. Биометрия. ИНН. Вакцинация...■ВАЖНОЕ НАСТОРОЖЕНИЕ В НАЧАЛЕ ОПИСАНИЯ!⬇️■

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🔲НУЖНО СТРЕМИТЬСЯ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИНТЕРНЕТА,ТАК КАК ВОЗМОЖНО БУДУТ ПОКАЗЫВАТЬ АНТИХРИСТА,ТЕ КТО УВИДЯТ МОГУТ ПРЕЛЬСТИТЬСЯ,УСТРЕМЯСЬ В ПОГИБЕЛЬ!🔲
Об этом молчать нельзя и нужно делать всё что можно,что поможет как можно скорее осудить,в полной мере,и предать Анафиме Петриарха Кирилла,и всех тех кто разделяет его Еретические наклонности!
Вы можете также решить видео и распространить его, написать письмо в Церковный суд или сделать ещё что-то, но главное не молчите братья и сёстры! Молчание предаётся Бог!
●●●Вы также можете распространять,поддерживать это видео, если сами пока не решаетесь создать.
Может распространять в православных группах Фейсбук,или ещё куда.●●●
■■■Вразумляющие видео:
■Будут ли требовать отречения от Христа?
(в этом видео есть сильное выступление православного психофизиолога,который поясняет зачем вводят ИНН,Биометрию и почему это пагубно влияет на душу)
https://m.youtube.com/watch?v=zQ7b_8O0fgo&t=2556s
■Про пагубность Вакцинации,чипов
https://monomah.org/archives/28786
■Может ли начертание быть нанесено без согласия и в чем суть согласия?В чём пагубность личного кода?
https://youtu.be/LCiGhE_0q0k
■Чем опасна Биометрия.
*(Из этого видео была взята информация для сценария)
https://youtu.be/CUr9PJomwbA
■■КАК РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР С ДЬЯВОЛОМ?! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
https://youtu.be/UfBJI5o-788
■■Под этим видео вы найдёте очень много полезной и вразумляющее информации!В описании,комментариях!Это ИСТИНА!
https://youtu.be/I4nrY580iys
■■ОПЕРАЦИЯ Э, или когда уйдёт из храмов благодать ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
https://youtu.be/-apsn79M8ug
■■■Важнейшая информация - где объясняется как отказываться от документов.И другая полезная информация для утверждения в пагубности паспартов!
https://m.youtube.com/channel/UCaPQF49mRpEL0cNRs-UDcaA/videos
■■■Явление Богородицы р.Б.Андрею (о грехах ведущие в ад наше поколение)
https://youtu.be/m3TE6rOPmvY
■■■Видение.Ад тем кто примит ИНН.
https://youtu.be/BgUwv4ljAs8
■■■Почему современные паспорта сатанинские?Ответ в этом видео!
https://youtu.be/1j1LGKpm5yw
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●Сценарий был сделан так при помощи этого видео:
https://youtu.be/40kOeQwGWVY
●Используемые программы для создания видео:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pexels.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=mp3videoconverter.videotomp3.videotomp3converter
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picsart.studio&hl=ru&gl=US
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●Музыка взята из студии Ютуб (фонетика).
https://studio.youtube.com/channel/UCigelBeH2MfIt1nscXZZp6w/music
#Патриарх_Кирилл #Экуменизм #Ересь #Обличение