Domuz Gribini Hatırlayalım... Bu kadar mı benzerlik olabilir ?2009'da Dünya Sağlık Örgütü :Domuz gribinden Dünya'da 70-140 milyon insan ölecekti.2006'da Avustralyalı Düşünce Örgütü :Kuş gribinden Dünya'da 1,4 milyon can kaybı olacak.2009'da Sağlık Bakanı :Domuz gribi aşısı olunmazsa Türkiye'de 21 milyon kişi hastalancak, 5.300 kişi ölecek.Kemal Özer:Tarih ibret alınırsa kıymetlidir. Tarih bir hikayeden ibaret değildir. Tarih, bugünü ve yarını anlamak için kıymetlidir.Dünya'da pandemi NASIL İLAN EDİLİRMİŞ. Bilim Kurulu denilen insanlar KİMLERMİŞ, KİMLERE HİZMET EDİYORLARMIŞ !4 Şubat 2010'da Avrupa Konseyi Aile ve Sağlık Komisyonu Başkanı Dr. Wolfgang Wodarg :Avrupa Konseyi'ne "Domuz gribi sahte bir salgın mıydı? Araştırılsın" önergesini veriyor.Harvard Üniversitesi'nin Açıklaması:Domuz Gribinin mevsimsel gripten FARKI YOK, öldürme riski diğer griplerden ÇOK DAHA DÜŞÜK, aşılama kampanyasının GEREKSİZDİR.Dünya Sağlık Örgütü : Domuz Gribi bir abartıydı.Dünya Sağlık Örgütü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kiel :Dünya Sağlık Örgütü SARS ve Kuş Gribi gibi konulardaki bütün tahminlerinde yanıldı.Halkta büyük panik yaşanmasına sebep olduk. Bu tamamen bir abartıydı, korku yaymaydı. Büyük bir hata yaptık.KAYNAK :Domuz Gribi Gerçeği ve Coronavirüs - Kemal Özer