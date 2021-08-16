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16.08.2021. Кто бы мог подумать, что мы доживем (Выпуск № 214 часть II (2)).
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6810 views • August 14, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Письмо слушателя. Нельзя попадать в больницу.
09:50 Письмо слушателя. Применение диосида азота.
14:10 Рубрика: Летальные исходы. https://послевакцины.рф/category/letalnye-isxody/.
14:19 ЭТО ОПЫТ ОДНОГО СВЯЩЕННИКА ПРОШЕДШЕГО ВАКЦИНАЦИЮ. https://www.triklopodia.gr/μαρτ...
19:25 Отец Андрей Алёшин: "Камень вместо хлеба". https://vk.com/id129912296?z=video129912296_456271392%2Fa06cbf037f6482e29d%2Fpl_wall_129912296.
31:43 ШОКУЮЧЕ інтерв'ю Зеленського. Російськомовні - до побачення? Парад на День Незалежності. НАШ 08.08. https://www.youtube.com/watch?v=3GU_Cwn2rms.
36:46 Догматика и трансгуманизм. https://www.youtube.com/watch?v=Y8CHcKRn9TY&;t=1980s.
01:07:58 Письмо слушателя. Можно взять грехи другого на себя?
01:09:40 А вы знали, что делают подсолнухи когда нет солнца? https://www.youtube.com/watch?v=weMq0djl0Dg.
01:09:40 Известно, что подсолнухи поворачиваются в сторону солнца. https://m.vk.com/wall-206305065_53.
Сегодня мы поговорим о том, что необходимо все сделать то, чтобы не попасть в больницу. Узнаем про опыт священника, прошедшего вакцинацию, послушаем проповедь отца Андрея Алешина. Напомним, что телевидение смотреть нельзя. Также послушаем афонских старцев.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Письмо слушателя. Нельзя попадать в больницу.
09:50 Письмо слушателя. Применение диосида азота.
14:10 Рубрика: Летальные исходы. https://послевакцины.рф/category/letalnye-isxody/.
14:19 ЭТО ОПЫТ ОДНОГО СВЯЩЕННИКА ПРОШЕДШЕГО ВАКЦИНАЦИЮ. https://www.triklopodia.gr/μαρτ...
19:25 Отец Андрей Алёшин: "Камень вместо хлеба". https://vk.com/id129912296?z=video129912296_456271392%2Fa06cbf037f6482e29d%2Fpl_wall_129912296.
31:43 ШОКУЮЧЕ інтерв'ю Зеленського. Російськомовні - до побачення? Парад на День Незалежності. НАШ 08.08. https://www.youtube.com/watch?v=3GU_Cwn2rms.
36:46 Догматика и трансгуманизм. https://www.youtube.com/watch?v=Y8CHcKRn9TY&;t=1980s.
01:07:58 Письмо слушателя. Можно взять грехи другого на себя?
01:09:40 А вы знали, что делают подсолнухи когда нет солнца? https://www.youtube.com/watch?v=weMq0djl0Dg.
01:09:40 Известно, что подсолнухи поворачиваются в сторону солнца. https://m.vk.com/wall-206305065_53.
Сегодня мы поговорим о том, что необходимо все сделать то, чтобы не попасть в больницу. Узнаем про опыт священника, прошедшего вакцинацию, послушаем проповедь отца Андрея Алешина. Напомним, что телевидение смотреть нельзя. Также послушаем афонских старцев.
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