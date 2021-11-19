Пандемия — после уколизации!!! Причина вспышки заболеваемости, показательный пример Монголии

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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"Пандемия распространяется ... после уколизации! Показательный пример на весь мир в Монголии".



«Поражающие факторы вакцинации» — читать статью https://justpaste.it/porajayuschie-faktory-vakcinacii (Скачать в формате pdf — https://justpaste.it/porajayuschie-faktory-vakcinacii/pdf ).

https://www.mk.ru/social/2021/09/08/pogolovno-privitaya-mongoliya-povtorila-izrailskuyu-vspyshku-koronavirusa.html — "Поголовно привитая Монголия повторила израильскую вспышку коронавируса! В стране вакцинированы 98% населения, а плотность его крайне мала. К 17 августа в Монголии было полностью вакцинировано от коронавируса 97,8% взрослого населения, свыше двух миллионов человек. А в начале сентября Монголия - еще и при ее малой плотности населения - вышла на первое место в мире по текущей заболеваемости, побив свой же собственный предыдущий абсолютный рекорд по числу ежедневных заражений, и обогнала даже Израиль. В степной Монголии по данным на 2020-й год проживают чуть больше 3 миллионов 350 тысяч человек. Плотность населения здесь составляет 1,8 человека на квадратный километр. По образу жизни монголы - кочевники, городом считается любой посёлок, где проживают свыше 5 тысяч. И вот 5 сентября здесь зафиксирована рекордная заболеваемость - 7394 человека, 7 сентября - 3677. То есть получается, в стране сваливаются целыми городами? В крошечной Монголии такое количество подтверждённых случаев эквивалентно тому, как если бы в России ежедневно заболевало население Рязани или Тулы. Очень долгое время о коронавирусе в Монголии знали только теоретически, так как люди живут разрозненно, своими семьями и рассредоточены по степи. Им просто не от кого заражаться. Тем не менее, новое правительство Монголии, которое было сформировано в январе этого года, одной из первоочередных задач своей деятельности поставило именно борьбу с пандемией. Чтобы предотвратить распространение инфекции, правительство ввело строгие меры изоляции с 11 по 23 февраля и с 10 по 25 апреля, которые затем были продлены до 8 мая. Во время изоляции каждому гражданину предоставили единовременное пособие в размере 300 тысяч тугриков (чуть больше 100 долларов) с целью предотвращения финансовых трудностей и защиты доходов домашних хозяйств. О первом импортированном случае COVID-19 это азиатское государство сообщило в марте 2020 года, а первый случай местной передачи подтвердило лишь в ноябре прошлого года. То есть до начала массового использования вакцин Монголия предотвращала распространение коронавируса среди населения в течение почти десяти месяцев. Так зачем нужно было вакцинировать столько народа, если здесь практически и так никто не болел? По оценкам местных экспертов, COVID-19 вызвал в стране в три раза больше экономических проблем, чем во время глобального финансового кризиса 2009 года. «Мы не смогли избежать этих страданий», - заявил глава кабмина Оюн-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, добавив, что для спасения населения большое значение имеет оперативная массовая вакцинация. Поэтому свежеиспеченное правительство поставило своей целью вакцинировать около 2 миллионов взрослого населения Монголии, и официально начало использовать вакцины с 23 февраля этого года".

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«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская. Книга «Чудо Познания», 2021. https://youtu.be/TUGEO13dfp0 ).



