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تروریسم دولتی اسرائیل چرا نخبگان ایرانی را می کشد نه آخوندها را؟
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10 views • April 27, 2022
چرا #تروریسم دولتی #اسرائیل #نخبگان ایرانی را می کشد نه #آخوند ها را؟ چرا #موساد درخواست #بختیار برای #ترور خمینی را رد کرد و تاکنون نیز چهره های #سیاسی و آخوندهای #جمهوری_اسلامی را نکشته است که هیچ حتی در ماجرای #ایران_گیت به آخوندها اسلحه داد تا جنگ با دشمن واقعی اسرائیل یعنی صدام را طولانی کنند؟ چرا اسرائیل نه تنها برای نابودی ایران #پان_ترکیسم و #پان_عربیسم را گسترش می دهد که اکنون با وقاحت #ایرانی_کشی می کند و نخبگان #ایران را یا می کشد و یا مبارزان واقعی مانند #جمشید_شارمهد را تحویل رژیم جهل و جنون اسلامی می دهد؟ آیا از نظر حقوق بین الملل ترور دولتی در خاک کشور دیگر به معنای اعلان #جنگ نیست؟ آیا از نظر #حقوق_بشر می توانیم جان انسانها را بگیریم؟ پاسخ این پرسش های اساسی را در برنامه امروز با حقوقدان ایرانی و مدافع حقوق بشر سرکار خانم دکتر نیره #انصاری بررسی کرده ام.
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