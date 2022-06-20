Ислам и ИГИЛ - Такфир и междоусобица (фитна, гражданская война между мусульманами) Только факты!

В этом видео рассматривается вопрос о том, означает ли тот факт того, что Исламское государство (ИГИЛ) убивает других мусульман, то, что они "ненастоящие" мусульмане. Явно ли они идут против ислама своими действиями или есть что-то в исламских источниках и исламской истории, что показывает нам мусульманскую борьбу и то, что навешивание ярлыков на других неверных (такфир), началось сразу после смерти Мухаммеда? Это видео является 14-й частью из серий видео, в которых рассматриваются действия группы боевиков Исламского государства, также производится сравнение их действий с учениями исламской веры, на основе честного прочтения Корана, его интерпретаций крупными авторитетными мусульманскими учеными, хадисах (изречения Мухаммеда) и других исламских источников. Источники информации в видео: Тафсир аль-Джалалайн к Коран 49:9 о мусульманах, сражающихся после того, как один сказал, что у осла Мохаммеда вонючая моча, оскорбив этим других мусульман: https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=49&tAyahNo=9&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2 Хадис требующий от мусульман любить Мухаммеда больше своих собственных детей: На арабском и английском: http://www.sunnah.com/muslim/1/76 На русском: https://isnad.link/book/sahih-al-buhari/2-kniga-imana-hadisy-8-58/glava-8 Хадис цитируемый в книги Ибн Таймии "Ас-Сарим аль-Маслул ала Шатим ар-Расул"—(Обнаженный меч против тех , кто оскорбляет) Посланника) об обещании рая каждому, кто убьет Рафидита (Шиита): [Арабский] Al-Sarim al-Maslool book, Стр 582-583 https://archive.org/details/FP16239/16239/page/n581/mode/2up?view=theater Слова Имама Малика ибн Анаса в тафсире ибн Касира о шиитах и их враждебности по отношению к сподвижникам Мухаммеда: На русском: https://quran-online.ru/48:29 На английском и арабском: http://m.qtafsir.com/Surah-Al-Fath/Qualities-of-the-Faithful-Beli--- Омар, второй халиф, изгоняет человека из Медины, потому что тот христианин: На английском: http://m.qtafsir.com/Surah-Al-Maeda/The-Prohibition-of-Taking-the---- Хадис, в котором Мухаммед предупреждает быть осторожным объявляя кого-либо неверным: На русском: https://isnad.link/book/riyadh-as-salikhin/kniga-o-zapretnyh-delah/glava-326-o-tom-chto-k-musulmaninu-zapreshaetsya-obrashatsya-so-slovami-o-nevernyj/1732-esli-chelovek-skazhet-svoemu-bratu-v-islame-o-nevernyj-eto-vernyotsya-k-odnomu-iz-nih На английском: http://www.sunnah.com/bukhari/78/130 [Арабский] Энциклопедия Фикх том 13, начиная с 229 страницы - Позиции четырех суннитских мазхабов относительно того, когда мусульманина разрешается объявлять неверным(кафиром) и убить. https://ia903101.us.archive.org/13/items/FPmfkmfk/mfk13.pdf Хадис о том, как Абу Бакр сражался с мусульманами отказавшимися платить закят после смерти Мухаммеда. На арабском и английском: http://www.sunnah.com/bukhari/88/7 На русском: https://isnad.link/book/sunan-abu-dauda/3-kniga-zakyata-hadisy-1556-1700/kniga-zakyata История убийства Усмана в Книге Ат-Табари «Тарих ар-русуль ва-ль-мулюк » — «Истории пророков и царей» Том 15, страница 131, 160-190 (о мятеже и убийстве) Как произошло восстание, подробности напряженности, осада его дома и его убийство. https://drive.google.com/open?id=0B76p5GnL05obSVk0YmF0TmM1TXc Верблюжья битва, где Али сражался с Аишей, и 15 000 человек погибли Табари, том 16, о получении Али халифата и Верблюжьей битве стр.52-56 Аиша затевает неприятности, стр.122 битва, стр.127 Али упрекает Аишу, стр.164 число погибших, стр.171 отчеты о бойне https://drive.google.com/open?id=0B76p5GnL05obZUFTRjU0SU9jVmM Хадис Мохаммеда, утверждающий, что 10 человек в раю, он включил в список Али, Талху и Аз-Зубайра, несмотря на то, что позже они сразятся друг с другом в битве. На арабском и английском: http://www.sunnah.com/urn/736260 Хадис об обещании ада тем мусульманам, которые сражаются друг с другом: На английском: http://www.sunnah.com/muslim/54/19 На русском: https://isnad.link/book/sahih-al-buhari/2-kniga-imana-hadisy-8-58/23-glava-9 Сиффинская битва, в которой сражались Муавия и Али, и в которой 70 000 мусульман погибли убивая друг друга. Книга Имама Дахаби "Тарих аль-Ислам аль-Кабир" - Великая История Ислама, Том 3, страница 545 [на арабском] https://ia800903.us.archive.org/7/items/FP3938/tiz03.pdf Детали о Сиффинской битве в книге ат-Табари «Тарих ар-русуль ва-ль-мулюк » — «Истории пророков и царей» Том 17, страницы 39-64 https://drive.google.com/open?id=0B76p5GnL05obaDRmVHNuR2RUbXM Аш-Шураат (хариджиты) убиты в Нахраване недалеко от Багдада. [Арабский] Ибн Касир аль-Бидайя валь нихая - том 7 - стр. 487 https://archive.org/details/BidayahwanNihayah/7/page/n486/mode/1up?view=theater Спасибо за просмотр и делитесь этим видео!