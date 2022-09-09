1 сентября Маша и Миша.

Веселое и трогательное начало учебного года!

1 сентября от нашего агентства школьников пришли поздравить Маша и Миша. 🐻

Маша узнала, чем все же занимаются ребята в школе.. А Мишка поучаствовал в танцевальном флешмобе.

После, для первоклассников, прозвенел их Первый звонок и оповестил всех школьников о начале учебного года. 🔔

Маша и Миша проводили ребят на урок с пожеланиями отличной учебы.

Учащиеся школы отправились в путь за новыми знаниями! 📚





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