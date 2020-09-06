Info - Ce que l'on nous cache sur la 5G, témoignage de Frank Clegg ancien président de Microsoft !!!

Extrait de la vidéo d'Alcyon Pléyades n° 97.

Je tiens à dire que je ne suis pas en accord avec leurs croyances extraterrestres, leurs super héros sauveurs qui viennent d'une autre galaxie, mais bon, chacun croit ce qu'il veut.



Pour ce qui est des soucoupes volantes... elles existent bel et bien, elles ne viennent pas de l'espace mais des hangars d'armements secret de certains gouvernements "US et Russe" par exemple.



Commentaire sur l'info de la vidéo :

S’agissait-il d’importants dispositifs canalisateurs-amplificateurs d’énergie projetant un puissant champ d’énergie toroïdal? Nous avons une pensé pour le grand inventeur Nikola Tesla. Mais, qu’a-t-il fait de mal pour mourir abandonné, après avoir tellement contribué au progrès de la science et de la technologie, en nous montrant la possibilité d’une énergie libre, libre et infinie, face à la technologie nuisible et obsolète, comme c’est le cas de la 5G qu’ils veulent nous imposer à présent? Que nous arrivera-t-il dans très peu de temps, lorsque la planète sera couverte par les rayons électromagnétiques nocifs des micro-ondes millimétriques 5G?



Réalisé par Alcyon Pléyades