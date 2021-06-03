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PYRAMAZE - UNDER RESTRAINT
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20 views • June 03, 2021
This is a video i made 3 years ago.
MY WORLD WAS TURNED INSIDE OUT
WHEN THE TRUTH DAWNED UPON ME!
HOW COULD I HAVE BEEN SO BLIND?
THEY WERE PLENTY OF SIGNS TO SEE
HEY WHAT'S MY NAME?
AM I AN ILLUSION?
HELD AGAINST MY WILL-RAISED TO FIGHT AND KILL
UNDER RESTRAINT!
YOU BROUGHT ME TO MY KNEES-BEGGIN FOR THE KEYS
TO UNLOCK THE CHAINS!
MANIPULATION OF MAN
IS AS ANCIENT AS THOUGHTS AND NEEDS!
BUT WHEN DID MY SELF DISBAND
AND ALLOW THESE HORRENDOUS DEEDS??
NO ,I'M NOT A MASHINE
FLESH GREW A CONSCIENCE!
YOUR AFFAIR IS SICK AND SURREAL
IT SIMPLY CALLS FOR TREASON
I WAS A FOOL FOR YOUR IDEALS
BEYOND ALL REASON!!
I'M HERE TO TAKE COMMAND
NOW I UNDERSTAND WHO I'VE BECOME!
BATTLES THAT I 'VE FOUGHT
ALL THAT I'VE BEEN TAUGHT
WILL SHOW TILL YOU'RE GONE!
HELD AGAINST MY WILL-RAISED TO FIGHT AND KILL
UNDER RESTRAINT!
YOU BROUGHT ME TO MY KNEES-BEGGIN FOR THE KEYS
TO UNLOCK THE CHAINS!
MY WORLD WAS TURNED INSIDE OUT
WHEN THE TRUTH DAWNED UPON ME!
HOW COULD I HAVE BEEN SO BLIND?
THEY WERE PLENTY OF SIGNS TO SEE
HEY WHAT'S MY NAME?
AM I AN ILLUSION?
HELD AGAINST MY WILL-RAISED TO FIGHT AND KILL
UNDER RESTRAINT!
YOU BROUGHT ME TO MY KNEES-BEGGIN FOR THE KEYS
TO UNLOCK THE CHAINS!
MANIPULATION OF MAN
IS AS ANCIENT AS THOUGHTS AND NEEDS!
BUT WHEN DID MY SELF DISBAND
AND ALLOW THESE HORRENDOUS DEEDS??
NO ,I'M NOT A MASHINE
FLESH GREW A CONSCIENCE!
YOUR AFFAIR IS SICK AND SURREAL
IT SIMPLY CALLS FOR TREASON
I WAS A FOOL FOR YOUR IDEALS
BEYOND ALL REASON!!
I'M HERE TO TAKE COMMAND
NOW I UNDERSTAND WHO I'VE BECOME!
BATTLES THAT I 'VE FOUGHT
ALL THAT I'VE BEEN TAUGHT
WILL SHOW TILL YOU'RE GONE!
HELD AGAINST MY WILL-RAISED TO FIGHT AND KILL
UNDER RESTRAINT!
YOU BROUGHT ME TO MY KNEES-BEGGIN FOR THE KEYS
TO UNLOCK THE CHAINS!
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