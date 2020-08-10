Álbum: "Perspectiva"

Victor Nocelli Piano digital



El primer àlbum que sin semejante pretensiòn se transformò en tal. comencè a grabarlo teniendo un hogar y una vida, y en el lapso de un año otra versiòn de mi lo estaba terminando, otro hogar, otra vida, otra perspectiva. viajes, personas experiencias de varios años volcadas en mùsica hecha con los medios a disposiciòn de una vida en constante movimiento por el conurbano y económicamente inestable.





Nuevo comienzo: 0:00

Lo que espero del limpia: 2:37

Cuestión de perspectiva: 9:53

Construyamos un recuerdo, hijo: 13:14

Del otro lado del mundo: 19:09

Con diferente intensidad: 21:54

Como un rayo deslumbrante: 25:12

Dejar atrás: 27:55

Un minuto: 28:54

El Rayo: 29:58

Continúa: 34:46