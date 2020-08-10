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Perspectiva
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8 views • August 10, 2020
Álbum: "Perspectiva"
Victor Nocelli Piano digital
El primer àlbum que sin semejante pretensiòn se transformò en tal. comencè a grabarlo teniendo un hogar y una vida, y en el lapso de un año otra versiòn de mi lo estaba terminando, otro hogar, otra vida, otra perspectiva. viajes, personas experiencias de varios años volcadas en mùsica hecha con los medios a disposiciòn de una vida en constante movimiento por el conurbano y económicamente inestable.
Nuevo comienzo: 0:00
Lo que espero del limpia: 2:37
Cuestión de perspectiva: 9:53
Construyamos un recuerdo, hijo: 13:14
Del otro lado del mundo: 19:09
Con diferente intensidad: 21:54
Como un rayo deslumbrante: 25:12
Dejar atrás: 27:55
Un minuto: 28:54
El Rayo: 29:58
Continúa: 34:46
Victor Nocelli Piano digital
El primer àlbum que sin semejante pretensiòn se transformò en tal. comencè a grabarlo teniendo un hogar y una vida, y en el lapso de un año otra versiòn de mi lo estaba terminando, otro hogar, otra vida, otra perspectiva. viajes, personas experiencias de varios años volcadas en mùsica hecha con los medios a disposiciòn de una vida en constante movimiento por el conurbano y económicamente inestable.
Nuevo comienzo: 0:00
Lo que espero del limpia: 2:37
Cuestión de perspectiva: 9:53
Construyamos un recuerdo, hijo: 13:14
Del otro lado del mundo: 19:09
Con diferente intensidad: 21:54
Como un rayo deslumbrante: 25:12
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