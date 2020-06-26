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5G vs 60 GHz (videoen der blev censureret af YouTube)
Flemming Blicher
Flemming Blicher
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53 views • June 26, 2020
Denne video beskriver hvorfor vi skal være særligt opmærksomme på den nye 60 GHz frekvens som kædes sammen med 5G og den nye WiFi standard:
- Den uhyggelige hemmelighed om 60 GHz
- Hvorfor 5G og 60 GHz ikke er direkte relateret
- ’Bølge nummer 2’

Bemærk at den nye 60 GHz WiFi standard hedder 802.11ad og ikke (208.11ad som jeg får sagt i videoen)! Link til beskrivelse af 60 GHz standarden, hvor det beskrives som en fordel at oxygen absorberer 60 GHz bølgerne:
https://www.rfglobalnet.com/doc/fixed-wireless-communications-at-60ghz-unique-0001

Og et link til videoen fra 5G Crisis Summit:

https://youtu.be/RjT3tc6aoi4

Link til det russiske studie om sundhedsfarerne ved 60 GHz og andre højere gigahertz frekvenser:

https://mdsafetech.files.wordpress.com/2019/02/biological-effects-of-millimeter-wavelengths.-zalyubovskaya-declassif-by-cia-1977-biol-eff-mm-waves.pdf

Se evt. også denne video om en WiFi router, MikroTik, som sender med højere intensiteter og ved højere frekvens og koster under 200 USD
https://www.youtube.com/watch?v=Os3IkQwNoWc

Du får også lige et link til en 60 GHz som sælges i Elgiganten i Danmark. Bemærk især de mange antenner der gør det muligt at beamforme signalet:
https://www.elgiganten.dk/product/pc-tablets/netvark-og-router/NGR9000/netgear-nighthawk-x10-ad7200-router

Husk at dele!
Keywords
5grfoxygenemr60ghz
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