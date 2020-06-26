5G vs 60 GHz (videoen der blev censureret af YouTube)

Denne video beskriver hvorfor vi skal være særligt opmærksomme på den nye 60 GHz frekvens som kædes sammen med 5G og den nye WiFi standard:- Den uhyggelige hemmelighed om 60 GHz- Hvorfor 5G og 60 GHz ikke er direkte relateret- ’Bølge nummer 2’Bemærk at den nye 60 GHz WiFi standard hedder 802.11ad og ikke (208.11ad som jeg får sagt i videoen)! Link til beskrivelse af 60 GHz standarden, hvor det beskrives som en fordel at oxygen absorberer 60 GHz bølgerne:Og et link til videoen fra 5G Crisis Summit:Link til det russiske studie om sundhedsfarerne ved 60 GHz og andre højere gigahertz frekvenser:Se evt. også denne video om en WiFi router, MikroTik, som sender med højere intensiteter og ved højere frekvens og koster under 200 USDDu får også lige et link til en 60 GHz som sælges i Elgiganten i Danmark. Bemærk især de mange antenner der gør det muligt at beamforme signalet:Husk at dele!