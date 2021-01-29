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Freedom Airway & Freedom Travel Alliance – Ένα Κοινωνικό και Πολιτικό Μανιφέστο Ελευθερίας στην εποχή «covid-19»...
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61 views • January 29, 2021
Η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου UCD του Δουβλίνου (Ιρλανδία) και Ερευνήτρια και επιστημονική Ακτιβίστρια Δρ. Ντολόρες Καχίλ (Dr. Dolores Cahill) στις 19 Ιανουαρίου 2021, συμμετέχει ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εκπομπή “#SolutionsWatch” ή «Παρακολούθηση Λύσεων» του καναλιού “deprogram” του Τζέϊμς Κόρμπερτ James Corbertt ο οποίος είναι Καναδός που ζει στην Ιαπωνία και λόγω της κατάστασης «κοβιντ-19» παγιδευμένος εκεί.
Η συζήτηση αφορά σε προτεινόμενη λύση για Ταξίδια που θα σέβονται την Ελευθερία του Ανθρώπου στην εποχή «κοβίντ». Η καταξιωμένη Επιστήμονας είναι εκ των ιδρυτών του «Freedom Airway & Freedom Travel Alliance» ή «Αερογραμμές Ελευθερίας και Συμμαχία Ταξιδιωτικής Ελευθερίας» το οποίο αποτελεί μια νέα Παγκόσμια Κίνηση και πρόταση Οργάνωσης «απλών ανθρώπων», που αναζητά να δημιουργήσει ταξιδιωτικές επιλογές στις οποίες οι ταξιδιώτες δεν θα υπόκεινται σε υποχρεώσεις «εμβολιασμών», «μασκών» ή «καραντίνας».
Βλέποντας τη συνέντευξη της Δρ. Καχίλ διαπιστώνεται εύκολα οτι οι ιδέες της και το περιεχόμενο της κίνησης αυτής, που παρουσιάζεται αναλυτικά στο βίντεο, ξεπερνάει τα όρια του θέματος των Ταξιδιών και των Ελεύθερων Μετακινήσεων τα οποία είναι ανέκαθεν μέρος των Αναφαίρετων και προ πολλού Διεθνώς κατοχυρωμένων Δικαιωμάτων του ανθρώπου και προχωράει στην κατεύθυνση μιας διεθνούς δημόσιας πρότασης για το πως μπορούμε να οργανωθούμε ώστε να αντιμετωπίσουμε την Λαίλαπα Καταπάτησης κάθε έννοιας Δημοκρατίας που ξεκίνησε μέσω και δια της λεγόμενης «πανδημίας κοβίντ», αποτελώντας στην ουσία ένα Κοινωνικό και Πολιτικό Μανιφέστο στο ξεκίνημα του ενώ η επιτυχία του εξαρτάται από τη Συμμετοχή και εγγραφή ανθρώπων ως μελών σε αυτό.
Ευχόμαστε Καλή Επιτυχία στη Διεθνή Κίνηση αυτή, καθώς και στην Δρ. Καχίλ και τους υπόλοιπους συντελεστές της και εντέλει Ας Σταθούμε στο Ύψος των Περιστάσεων ως Ελεύθεροι Άνθρωποι κυρίαρχοι των εαυτών μας...
Επίσης, η Δρ. Καχίλ, μαζί με τον Γερμανό Ιατρό και επιστήμονα Δρ. Χέϊκο Σόνιγκ και άλλους επιστήμονες και ακτιβιστές, είναι από το καλοκαίρι του 2020 συνιδρυτής και η πρόεδρος της «Παγκόσμιας Ιατρικής Συμμαχίας» https://acu2020.org/ κατά της Εξαπάτησης «κοβιντ»...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΙΝΗΣΗ:
https://www.freedomairway.com/ και https://Dolorescahill.com
Το κανάλι του James Corbertt στο YT:
https://www.youtube.com/hashtag/solutionswatch
και εδώ το σάϊτ του: corbettreport.com
Μετάφραση υποτίτλων στα Ελληνικά,
προσθήκη Ελληνικής εισαγωγής στο αρχικό Αγγλόφωνο βίντεο:
Morpheus Platon
29-01-2021
Η συζήτηση αφορά σε προτεινόμενη λύση για Ταξίδια που θα σέβονται την Ελευθερία του Ανθρώπου στην εποχή «κοβίντ». Η καταξιωμένη Επιστήμονας είναι εκ των ιδρυτών του «Freedom Airway & Freedom Travel Alliance» ή «Αερογραμμές Ελευθερίας και Συμμαχία Ταξιδιωτικής Ελευθερίας» το οποίο αποτελεί μια νέα Παγκόσμια Κίνηση και πρόταση Οργάνωσης «απλών ανθρώπων», που αναζητά να δημιουργήσει ταξιδιωτικές επιλογές στις οποίες οι ταξιδιώτες δεν θα υπόκεινται σε υποχρεώσεις «εμβολιασμών», «μασκών» ή «καραντίνας».
Βλέποντας τη συνέντευξη της Δρ. Καχίλ διαπιστώνεται εύκολα οτι οι ιδέες της και το περιεχόμενο της κίνησης αυτής, που παρουσιάζεται αναλυτικά στο βίντεο, ξεπερνάει τα όρια του θέματος των Ταξιδιών και των Ελεύθερων Μετακινήσεων τα οποία είναι ανέκαθεν μέρος των Αναφαίρετων και προ πολλού Διεθνώς κατοχυρωμένων Δικαιωμάτων του ανθρώπου και προχωράει στην κατεύθυνση μιας διεθνούς δημόσιας πρότασης για το πως μπορούμε να οργανωθούμε ώστε να αντιμετωπίσουμε την Λαίλαπα Καταπάτησης κάθε έννοιας Δημοκρατίας που ξεκίνησε μέσω και δια της λεγόμενης «πανδημίας κοβίντ», αποτελώντας στην ουσία ένα Κοινωνικό και Πολιτικό Μανιφέστο στο ξεκίνημα του ενώ η επιτυχία του εξαρτάται από τη Συμμετοχή και εγγραφή ανθρώπων ως μελών σε αυτό.
Ευχόμαστε Καλή Επιτυχία στη Διεθνή Κίνηση αυτή, καθώς και στην Δρ. Καχίλ και τους υπόλοιπους συντελεστές της και εντέλει Ας Σταθούμε στο Ύψος των Περιστάσεων ως Ελεύθεροι Άνθρωποι κυρίαρχοι των εαυτών μας...
Επίσης, η Δρ. Καχίλ, μαζί με τον Γερμανό Ιατρό και επιστήμονα Δρ. Χέϊκο Σόνιγκ και άλλους επιστήμονες και ακτιβιστές, είναι από το καλοκαίρι του 2020 συνιδρυτής και η πρόεδρος της «Παγκόσμιας Ιατρικής Συμμαχίας» https://acu2020.org/ κατά της Εξαπάτησης «κοβιντ»...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΙΝΗΣΗ:
https://www.freedomairway.com/ και https://Dolorescahill.com
Το κανάλι του James Corbertt στο YT:
https://www.youtube.com/hashtag/solutionswatch
και εδώ το σάϊτ του: corbettreport.com
Μετάφραση υποτίτλων στα Ελληνικά,
προσθήκη Ελληνικής εισαγωγής στο αρχικό Αγγλόφωνο βίντεο:
Morpheus Platon
29-01-2021
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