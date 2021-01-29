BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Freedom Airway & Freedom Travel Alliance – Ένα Κοινωνικό και Πολιτικό Μανιφέστο Ελευθερίας στην εποχή «covid-19»...
Ta Nea einai Allou
Ta Nea einai Allou
43 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
61 views • January 29, 2021
Η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου UCD του Δουβλίνου (Ιρλανδία) και Ερευνήτρια και επιστημονική Ακτιβίστρια Δρ. Ντολόρες Καχίλ (Dr. Dolores Cahill) στις 19 Ιανουαρίου 2021, συμμετέχει ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εκπομπή “#SolutionsWatch” ή «Παρακολούθηση Λύσεων» του καναλιού “deprogram” του Τζέϊμς Κόρμπερτ James Corbertt ο οποίος είναι Καναδός που ζει στην Ιαπωνία και λόγω της κατάστασης «κοβιντ-19» παγιδευμένος εκεί.

Η συζήτηση αφορά σε προτεινόμενη λύση για Ταξίδια που θα σέβονται την Ελευθερία του Ανθρώπου στην εποχή «κοβίντ». Η καταξιωμένη Επιστήμονας είναι εκ των ιδρυτών του «Freedom Airway & Freedom Travel Alliance» ή «Αερογραμμές Ελευθερίας και Συμμαχία Ταξιδιωτικής Ελευθερίας» το οποίο αποτελεί μια νέα Παγκόσμια Κίνηση και πρόταση Οργάνωσης «απλών ανθρώπων», που αναζητά να δημιουργήσει ταξιδιωτικές επιλογές στις οποίες οι ταξιδιώτες δεν θα υπόκεινται σε υποχρεώσεις «εμβολιασμών», «μασκών» ή «καραντίνας».

Βλέποντας τη συνέντευξη της Δρ. Καχίλ διαπιστώνεται εύκολα οτι οι ιδέες της και το περιεχόμενο της κίνησης αυτής, που παρουσιάζεται αναλυτικά στο βίντεο, ξεπερνάει τα όρια του θέματος των Ταξιδιών και των Ελεύθερων Μετακινήσεων τα οποία είναι ανέκαθεν μέρος των Αναφαίρετων και προ πολλού Διεθνώς κατοχυρωμένων Δικαιωμάτων του ανθρώπου και προχωράει στην κατεύθυνση μιας διεθνούς δημόσιας πρότασης για το πως μπορούμε να οργανωθούμε ώστε να αντιμετωπίσουμε την Λαίλαπα Καταπάτησης κάθε έννοιας Δημοκρατίας που ξεκίνησε μέσω και δια της λεγόμενης «πανδημίας κοβίντ», αποτελώντας στην ουσία ένα Κοινωνικό και Πολιτικό Μανιφέστο στο ξεκίνημα του ενώ η επιτυχία του εξαρτάται από τη Συμμετοχή και εγγραφή ανθρώπων ως μελών σε αυτό.

Ευχόμαστε Καλή Επιτυχία στη Διεθνή Κίνηση αυτή, καθώς και στην Δρ. Καχίλ και τους υπόλοιπους συντελεστές της και εντέλει Ας Σταθούμε στο Ύψος των Περιστάσεων ως Ελεύθεροι Άνθρωποι κυρίαρχοι των εαυτών μας...

Επίσης, η Δρ. Καχίλ, μαζί με τον Γερμανό Ιατρό και επιστήμονα Δρ. Χέϊκο Σόνιγκ και άλλους επιστήμονες και ακτιβιστές, είναι από το καλοκαίρι του 2020 συνιδρυτής και η πρόεδρος της «Παγκόσμιας Ιατρικής Συμμαχίας» https://acu2020.org/ κατά της Εξαπάτησης «κοβιντ»...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΙΝΗΣΗ:
https://www.freedomairway.com/ και https://Dolorescahill.com


Το κανάλι του James Corbertt στο YT:
https://www.youtube.com/hashtag/solutionswatch
και εδώ το σάϊτ του: corbettreport.com

Μετάφραση υποτίτλων στα Ελληνικά,
προσθήκη Ελληνικής εισαγωγής στο αρχικό Αγγλόφωνο βίντεο:

Morpheus Platon
29-01-2021
Keywords
freedom-travel-alliancetravel-free-againfreedom-airwayprofessor-dolores-cahill
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Israel on the Brink? CIA Report Warns of Internal Fractures Ahead of Crucial Elections

Israel on the Brink? CIA Report Warns of Internal Fractures Ahead of Crucial Elections

Chase Codewell
Trump&#8217;s Truth Social Daily Traffic Falls 36% YoY in September

Trump’s Truth Social Daily Traffic Falls 36% YoY in September

Edison Reed
Silent Inflammation Can Damage Tissues; Five Lifestyle Habits May Help, Expert Says

Silent Inflammation Can Damage Tissues; Five Lifestyle Habits May Help, Expert Says

Coco Somers
Curfews Imposed Across France Amid Escalating Nationwide Unrest

Curfews Imposed Across France Amid Escalating Nationwide Unrest

Garrison Vance
Banking on bias: How top U.S. banks silently closed accounts over politics and faith

Banking on bias: How top U.S. banks silently closed accounts over politics and faith

Zoey Sky
New AI Wearables Challenge Existing Privacy Laws Amid Continuous Listening Capabilities

New AI Wearables Challenge Existing Privacy Laws Amid Continuous Listening Capabilities

Douglas Harrington
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy