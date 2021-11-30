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De Gevaren van Amalgaamvullingen (Kwikvergiftiging bijwerkingen zilver vervangen verwijderen )
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12 views • November 30, 2021
Wereldwijd hebben miljoenen mensen zilveren amalgaamvullingen geïmplanteerd in hun gebit. Amalgaam is een legering van de zware metalen kwik, zink, tin en koper. Amalgaamvullingen bevatten 50% kwik en slechts 20 tot 35% zilver. Kwik is uiterst giftig en veroorzaakt vele gezondheidsproblemen!
http://amalgaam.be
Kwikdamp ontsnapt uit amalgaamvullingen, wordt ingeademd en ingeslikt, wat leidt tot kwikvergiftiging in het lichaam. De hoeveelheid kwik in de hersenen wordt bepaald door het aantal en de grootte van amalgaamvullingen. Tijdens de zwangerschap passeert kwik de placenta en komt zelfs in moedermelk terecht! Kwik verstoord het lichaam en de werking van organen. http://amalgaam.be/nieuws/show_news.php?subaction=showfull&;id=1207095941&archive=&template=
Symptomen van kwikvergiftiging:
Chronische vermoeidheid, auto-immuun ziekten, psychische stoornissen, geheugenverlies, migraine, depressies, allergieën, onvruchtbaarheid, geboorteafwijkingen, slapeloosheid, reuma, astma, buikpijn, kanker, ontwikkelingsstoornissen, ADHD, etc. http://amalgaam.be/symptomen.php
Video's over amalgaamvullingen:
http://amalgaam.be/video.php
Amalgaamvullingen werden geïntroduceerd in 1833 maar vele tandartsen weigerden om ze te implanteren omdat ze kwik bevatten. In 1843 classificeerde de American Society of Dental Surgeons het gebruik van amalgaam een medisch misdrijf en verbood haar tandartsen om amalgaamvullingen te plaatsen!
http://toothbythelake.net/wellness-center/amalgam-fillings/a-brief-history-of-amalgams
De voorstanders van amalgaam bleven echter beweren dat amalgaamvullingen veilig waren omdat het kwik zogenaamd vast zat in de vulling. Omdat amalgaam goedkoper en makkelijker verwerkbaar was dan gouden kronen, duurde het niet lang voordat amalgaamvullingen werden gebruikt door de meeste tandartsen.
In 1926 toonde Dr. Alfred Stock aan dat kwikdamp ontsnapt uit amalgaamvullingen en dat dit ernstige gezondheidsschade kan veroorzaken. De American Dental Association (ADA) beweerde desondanks dat amalgaam veilig was en het gebruik van amalgaam ging gewoon door.
In 1986 gaf de ADA toe dat kwikdamp ontsnapt uit amalgaamvullingen maar dat dit desondanks niet gevaarlijk was. De ADA veranderde haar richtlijnen en maakte het onethisch(!) voor tandartsen om patiënten te informeren over de gezondheidsrisico's van amalgaam of om de verwijdering ervan aan te bevelen...
De Amerikaanse Food & Drug Administration gaf in 2008 toe dat amalgaam gezondheidsproblemen kan veroorzaken. http://naturalnews.com/024993_mercury_FDA_the.html
Noorwegen, Denemarken en Zweden gebruiken geen amalgaam vullingen meer en vele tandarts opleidingen onderwijzen niet langer het plaatsen van amalgaamvullingen. Tandartsen in Duitsland, Canada en Californië moeten zwangere vrouwen waarschuwen voor de mogelijke risico's van amalgaamvullingen.
Verbeter uw gezondheid en laat uw amalgaamvullingen verwijderen!
Er zijn gezondere alternatieven voor amalgaamvullingen zoals composiet, glasionomeer en compomeer, maar kies dan wel voor vullingen zonder toegevoegde fluoride of BPA! Gouden kronen zijn niet een gezond alternatief omdat goud een metaal is en dus elektrische stroom in het lichaam veroorzaakt.
De verwijdering van amalgaamvullingen moet echter wel VEILIG gebeuren! Gebruik alleen een tandarts die gespecialiseerd is in de veilige verwijdering van amalgaam. Kwikdampen komen vrij tijdens het verwijderingsproces en het is essentieel dat u hiertegen wordt beschermd! http://ramonkisoor.info/nederlands/amalgaam-verwijdering http://youtube.com/watch?v=MgIUrj7s3PA
http://sarkissiandds.com/articles/1001.html
Gebruik geen tandarts die nog steeds amalgaam bij andere patiënten implanteert omdat vanwege 2e hands kwikdamp!
Kwik-veilige (biologische) tandartsen:
http://nvbt.nl/zoek-behandelaar
http://tandartspraktijk-rene.nl
http://amalgaam.be/biotandartsen.php
Chelatie en zeoliet kunnen zware metalen verwijderen!
http://evenbetternow.com/autism.asp
http://thegoodinside.com/6-big-health-benefits-of-zeolite
http://zeolite.com/zeolite-benefits
http://awakennutrition.com/testimonial
"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)
Meer info:
http://fonteine.com/kwik_amalgaam.html http://leefbewust.com/themas/amalgaam_vullingen.html
http://klassiek-homeopaat.info/Artikelen/artikel-094.htm
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/25716-amalgaam-veroorzaakt-lichamelijke-en-psychische-klachten.html
http://mercuryfreenow.com
http://stgvisie.home.xs4all.nl/symptomen2.html
http://dentalwellness4u.com
http://hugginsappliedhealing.com
http://dentalmercuryvictims.blogspot.com
http://amalgaam.be
Kwikdamp ontsnapt uit amalgaamvullingen, wordt ingeademd en ingeslikt, wat leidt tot kwikvergiftiging in het lichaam. De hoeveelheid kwik in de hersenen wordt bepaald door het aantal en de grootte van amalgaamvullingen. Tijdens de zwangerschap passeert kwik de placenta en komt zelfs in moedermelk terecht! Kwik verstoord het lichaam en de werking van organen. http://amalgaam.be/nieuws/show_news.php?subaction=showfull&;id=1207095941&archive=&template=
Symptomen van kwikvergiftiging:
Chronische vermoeidheid, auto-immuun ziekten, psychische stoornissen, geheugenverlies, migraine, depressies, allergieën, onvruchtbaarheid, geboorteafwijkingen, slapeloosheid, reuma, astma, buikpijn, kanker, ontwikkelingsstoornissen, ADHD, etc. http://amalgaam.be/symptomen.php
Video's over amalgaamvullingen:
http://amalgaam.be/video.php
Amalgaamvullingen werden geïntroduceerd in 1833 maar vele tandartsen weigerden om ze te implanteren omdat ze kwik bevatten. In 1843 classificeerde de American Society of Dental Surgeons het gebruik van amalgaam een medisch misdrijf en verbood haar tandartsen om amalgaamvullingen te plaatsen!
http://toothbythelake.net/wellness-center/amalgam-fillings/a-brief-history-of-amalgams
De voorstanders van amalgaam bleven echter beweren dat amalgaamvullingen veilig waren omdat het kwik zogenaamd vast zat in de vulling. Omdat amalgaam goedkoper en makkelijker verwerkbaar was dan gouden kronen, duurde het niet lang voordat amalgaamvullingen werden gebruikt door de meeste tandartsen.
In 1926 toonde Dr. Alfred Stock aan dat kwikdamp ontsnapt uit amalgaamvullingen en dat dit ernstige gezondheidsschade kan veroorzaken. De American Dental Association (ADA) beweerde desondanks dat amalgaam veilig was en het gebruik van amalgaam ging gewoon door.
In 1986 gaf de ADA toe dat kwikdamp ontsnapt uit amalgaamvullingen maar dat dit desondanks niet gevaarlijk was. De ADA veranderde haar richtlijnen en maakte het onethisch(!) voor tandartsen om patiënten te informeren over de gezondheidsrisico's van amalgaam of om de verwijdering ervan aan te bevelen...
De Amerikaanse Food & Drug Administration gaf in 2008 toe dat amalgaam gezondheidsproblemen kan veroorzaken. http://naturalnews.com/024993_mercury_FDA_the.html
Noorwegen, Denemarken en Zweden gebruiken geen amalgaam vullingen meer en vele tandarts opleidingen onderwijzen niet langer het plaatsen van amalgaamvullingen. Tandartsen in Duitsland, Canada en Californië moeten zwangere vrouwen waarschuwen voor de mogelijke risico's van amalgaamvullingen.
Verbeter uw gezondheid en laat uw amalgaamvullingen verwijderen!
Er zijn gezondere alternatieven voor amalgaamvullingen zoals composiet, glasionomeer en compomeer, maar kies dan wel voor vullingen zonder toegevoegde fluoride of BPA! Gouden kronen zijn niet een gezond alternatief omdat goud een metaal is en dus elektrische stroom in het lichaam veroorzaakt.
De verwijdering van amalgaamvullingen moet echter wel VEILIG gebeuren! Gebruik alleen een tandarts die gespecialiseerd is in de veilige verwijdering van amalgaam. Kwikdampen komen vrij tijdens het verwijderingsproces en het is essentieel dat u hiertegen wordt beschermd! http://ramonkisoor.info/nederlands/amalgaam-verwijdering http://youtube.com/watch?v=MgIUrj7s3PA
http://sarkissiandds.com/articles/1001.html
Gebruik geen tandarts die nog steeds amalgaam bij andere patiënten implanteert omdat vanwege 2e hands kwikdamp!
Kwik-veilige (biologische) tandartsen:
http://nvbt.nl/zoek-behandelaar
http://tandartspraktijk-rene.nl
http://amalgaam.be/biotandartsen.php
Chelatie en zeoliet kunnen zware metalen verwijderen!
http://evenbetternow.com/autism.asp
http://thegoodinside.com/6-big-health-benefits-of-zeolite
http://zeolite.com/zeolite-benefits
http://awakennutrition.com/testimonial
"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)
Meer info:
http://fonteine.com/kwik_amalgaam.html http://leefbewust.com/themas/amalgaam_vullingen.html
http://klassiek-homeopaat.info/Artikelen/artikel-094.htm
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/25716-amalgaam-veroorzaakt-lichamelijke-en-psychische-klachten.html
http://mercuryfreenow.com
http://stgvisie.home.xs4all.nl/symptomen2.html
http://dentalwellness4u.com
http://hugginsappliedhealing.com
http://dentalmercuryvictims.blogspot.com
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