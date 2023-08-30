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GEORGE ORWELLS 1984 IS NOW AMERICA WAKEUP!
EARTH SHAKING NEWS
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77 views • August 30, 2023

ARE YOU SEEING THE SHEER HELL ACROSS THE WORLD NOW? THE OCCULT ELITES NEW WORLD ORDER IS HERE! DEW LASER FIRES ARE CREMATING INNOCENT HUMANS. TRAIN DERAILMENTS EVERY DAY. OIL FIRES TO DRIVE UP THE COST OF GASOLINE. CRIME IS EXPLODING IN AMERICA AND ACROSS THE WORLD. THE GOVERNMENTS OF THE WORLD LIE, STEAL AND CHEAT YOU AND I. IF YOU THOUGHT GEORGE ORWELLS MOVIE WAS FICTION YOU'RE A FOOL! THE POLICE STATE IS IN EVERY COUNTRY NOW AND IT'S SPYING ON EVERY ONE OF US. THE OCCULT ELITES DEADLY COVID VACCINES ARE MURDERING HUMANS EVERY DAY...I HOPE YOU'RE AWAKE NOW. THE SATANIC ELITE OWN THE MILITARIES OF THE WORLD AND THEY CAN MURDER ANYONE THEY FEEL LIKE NOW. YOU BETTER PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. THESE SATANIC MONSTERS ARE COMING AFTER ALL OF US NOW. THEY ALREADY DECLARED ONLY 500 MILLION PEOPLE ARE ALLOWED TO LIVE ON PLANET EARTH...THEY ALSO CONTROL THE WEATHER THROUGH DEADLY CHEMTRAILING...WAKEUP!

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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