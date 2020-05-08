ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ-ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΗΝ ΤΑΝΖΑΝΙΑ-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΑΠΕ ΕΞΩ ΑΠΤΑ ΔΟΝΤΙΑ.!!!!!!!!!!!!

Παρακολουθούν και οι ΗΠΑ, όπου τεστ βρέθηκαν ήδη μολυσμένα προτού γίνουν σε ανθρώπους

Ο Διευθυντής του Εθνικού Εργαστηρίου Υγείας της Τανζανίας καθαιρέθηκε ενώ σε βάρος του εκκρεμεί έρευνα!



Ο λόγος; Εντοπισμός θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού σε… φρούτα.



Αποπέμφθηκε μια μέρα αφότου, ο Πρόεδρος της χώρας, Τζον Μαγκουφούλι, αμφισβήτησε την αξιοπιστία των τεστ για τον κορωνοϊό που χρησιμοποιούνται από το εργαστήριο.



Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Μαγκουφούλι, ανατέθηκε κρυφά στο εργαστήριο ο έλεγχος τυχαίων -μη ανθρώπινων- δειγμάτων, στα οποία δόθηκαν ονόματα και ηλικίες ανθρώπων.



Κάποια δείγματα ελήφθησαν από ζώα και φρούτα! Κάποια αποτελέσματα όμως κατά έναν περίεργο τρόπο, βρέθηκαν «θετικά» στον κορωνοϊό.



«Το λάδι του αυτοκινήτου με την ετικέτα Τζαμπίρ Χαμζά, 30 ετών, βρέθηκε αρνητικό. Αλλά το δείγμα από παπάγια, το οποίο ονομάσαμε Ελίζαμπεθ Ανν, ηλικίας 26 ετών, ήταν θετικό», τόνισε ο Τανζανός πρόεδρος, αφήνοντας τους πάντες άφωνους.



«Θετικά» βγήκαν και τα αποτελέσματα για ένα πουλί και μια κατσίκα.



Έχει συγκροτηθεί επιτροπή 10 ατόμων για την διερεύνηση της συμπεριφοράς του εργαστηρίου και όλος ο πλανήτης αναμένει τα αποτελέσματα.



Πρόκειται απλά για γκάφα ή κάτι άλλο;