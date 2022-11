🍌 Deep State Going Bananas 🍌

Global Events ALL taking down deep state. Sometimes we forget this is a Global Operation going on. We get caught up in local drama and lose site of the BIG PICTURE. So much is happening it is amazing.โ€‹A Big Red Wave hit the globalists hard.

Light WINS.

MORE ๐Ÿ‘‡

๐ŸŒน โ˜• ๐“ซ๐“พ๐”‚ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ช ๐“’๐“ธ๐“ฏ๐“ฏ๐“ฎ๐“ฎ https://www.buymeacoffee.com/NeilSperling ๐Ÿ™





CBS Chicago Banana Story - https://www.youtube.com/watch?v=uPZPYTTFTJk

Song "30,000 pounds of bananas"

๐Ÿ‘‰ https://www.youtube.com/watch?v=q8I-zPmTPzM





Deep State In The Toilet ๐Ÿšฝ

๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/v1p8c8i-deep-state-in-toilet.html





Video Three exposing Human Trafficking in a positive manner. ๐Ÿ™

๐Ÿ‘‰ https://www.brighteon.com/420d1762-b57e-47bf-84bf-1dc8ae7fd420



https://rumble.com/v128lnz-waking-up-the-lion-in-you..html



Weeds in the garden. โœŒ๏ธ

๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/v1gqeo1-the-corrupt-are-just-weeds.html





Assume a Virtue.

๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/vlc0f5-assume-a-virtue.html



Awaken to your Warrior Spirit

๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/v1ki0p1--awaken-to-your-warrior-spirit.html





๐•™๐•’๐•ก๐•ก๐•š๐•Ÿ๐•–๐•ค๐•ค ๐•š๐•ค ๐•’๐•Ÿ ๐•š๐•Ÿ๐•ค๐•š๐••๐•– ๐•›๐• ๐•“ โ˜†โ˜†โ˜†โ˜†โ˜†

.......... โ„’โ„ดัตโ„ฏ โ˜ฎ

In Lak'ech Ala K'in โ™ฅ

๐“˜๐“ท๐“ฝ๐“ป๐“ธ๐“ญ๐“พ๐“ฌ๐“ฎ ๐“จ๐“ธ๐“พ๐“ป๐“ผ๐“ฎ๐“ต๐“ฏ & ๐“ฏ๐“ฒ๐“ท๐“ญ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ฑ๐“ฎ๐“ป๐“ฎ.๐Ÿ‘‡

โœ” Gab 'Digital Warriors United' - https://gab.com/groups/40941 ๐Ÿ—ก

โœ” MEWE 'Digital Warriors United' - https://mewe.com/group/6073063be5851230e0031d77 ๐Ÿ—ก

โœ” Telegram Channel 'Digital Warriors United' - https://t.me/DigitalWarriorsUnited ๐Ÿ—ก

โœ” My Moon Talks on "THRIVALISM" from 2017 ๐ŸŽฏ

https://www.youtube.com/watch?v=oWH87AeeUI0&list=PLQFe9VUv0a5_p0XfQSKc5zuO41rMZ30W3

Also Find me on Rumble, Brighteon, Bitchute and UGEtube. Search for "Twisted Light Worker."

๐ŸŒน โ˜• ๐“ซ๐“พ๐”‚ ๐“ถ๐“ฎย ๐“ชย ๐“’๐“ธ๐“ฏ๐“ฏ๐“ฎ๐“ฎ https://www.buymeacoffee.com/NeilSperling ๐Ÿ™