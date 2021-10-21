Kvällens galenskap 211021

1. Svenska politiker anklagar ofta Polen för att urholka demokratin och rättsstatsprinciper. Sanningen är dock att Polen har ett mycket starkare skydd av rättsstaten än vad Sverige har.2. Sju råd till grottmän från medeltiden: I Sverige är kvinnor fria och du har ingen rätt att bestämma över dem3. Förändringar och anomalier i vaccinerades blod konfunderar läkare på flera håll i världen. De pekar på fenomen som aldrig noterats i något sammanhang tidigare och ingen kan i nuläget heller med säkerhet förklara exakt vad det är man upptäckt.4. Den globala energikrisen med höjda el- och bränsle­priser förvärras för var vecka. Samtidigt börjar konsekvenserna av en i praktiken kollapsad försörjningskedja göra sig gällande på allvar med tomma hyllor i allt fler butiker världen över.5. Donald Trump har meddelat att han ger sig in i mediebranschen och bland annat tänker lansera ett socialt medium med namnet TRUTH Social. Detta för att ”stå upp mot tyranniet från Big Tech”, alltså de dominerande IT-företagen i USA.6. Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP) åtalsanmälde en studie som visade invandrares kraftiga överrepresentation vid våldtäkter. När åklagaren nu beslutar att inte inleda förundersökning har ÖNEP begärt en överprövning av åklagarens beslut, skriver Läkartidningen.7. Ulf Adelsohn, tidigare partiledare i Moderaterna, menar att partiet fick ”ett helvete” på grund av att Fredrik Reinfeldt (M) begått de största politiska misstagen någonsin inom partiet. Ja, och svenska folket har också fått betala ett högt pris för Reinfeldts linje om generöst öppna gränser, en katastrofal politik som Löfven sedan fortsatt.8. Att ha ett konto är ingen mänsklig rättighet, men borde vara det, eftersom vi får allt svårare att klara oss utan. Bankerna har år från år fått en allt starkare förhandlingsposition mot den enskilde, dels genom sammanslagningar och utslagningar av de små bankerna, dels genom att kontanterna håller på att försvinna och dels genom den penningtvättslagstiftning som i det närmaste håller på att göra oss alla rättslösa, med hänvisning till en terrorism vi aldrig annars hör tala som, i alla fall inte i systemmedias rubriker.