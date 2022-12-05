ΕΚΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ... «Τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν» (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΣ 19). "ABORTION=MURDER".

ΕΚΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ
ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ... «Τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν»
(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΣ 19) "ABORTION=MURDER" https://ugetube.com/watch/eylp23YYWwUvybP
, https://rumble.com/v1z22sw-your-body-is-the-temple-of-the-holy-ghost-which-is-in-you.-abortionmurder.html , https://orthodox-voice.blogspot.com/2022/12/o.html
.
1 Corinthians 6:19 “What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?”... "ABORTION=MURDER".
Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ . Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΑΘΕΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΡΝΙΚΗ, ΥΛΙΣΤΙΚΗ, ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ "ΠΟΛΙΤΙΚΗ" ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ "ΜΕΓΑΛΟΔΗΜΟΣΙΟΚΑΦΡΩΝ": Η Εντολή του Άγιου Τριαδικού Θεού «ου φονεύσεις» με την έκτρωση δεν καταπατάται ασύστολα; https://www.afistemenaziso.gr/texts/legal/legal/fakelos-ektroseis-1986-2016 . Όποιος μιλάει για τον Θεό θέλει να επιβάλει την άποψή του και εσείς που προπαγανδίζετε την αμαρτία, την ανομία και την πορνεία δεν επιβάλετε την άποψή σας με την άθεη και βλάσφημη πλύση εγκεφάλου σε ορθόδοξη χριστιανική μάλιστα χώρα ποτισμένη από το αίμα των αγίων Θεοφόρων Πατέρων μας, που σήμερα έχει πρόβλημα υπογεννητικότητας (κινδυνεύουμε να εξαφανιστούμε ως Έθνος σε μερικές δεκαετίες) και στην Ελλάδα εκατοντάδες χιλιάδες μωρά δολοφονούνται πριν να δουν το φως του ήλιου κάθε χρόνο;;; https://www.cnn.gr/news/ellada/story/45194/provlimatizei-o-arithmos-ton-ektroseon-stin-ellada .
ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ Ο ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΙΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ
ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΤΩΝ ΑΓΕΝΝΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ
http://www.freevolition.gr/greece.htm ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ "ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ https://www.in.gr/2019/07/25/apopsi/oi-ektroseis-kai-epistrofi-sto-mesaiona/ " ΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ, ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΟΥ "ΚΥΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ") ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2: «Όλoι όσoι βρίσκoνται στην Eλληνική Eπικράτεια απoλαμβάνoυν την απόλυτη πρoστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τoυς, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πoλιτικών πεπoιθήσεων» https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA1_1.pdf .
Η ΕΚΤΡΩΣΗ-ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ; ΦΟΒΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... "Κατεβαίνει με υπουργική εντολή η αφίσα του Μετρό για τις αμβλώσεις https://www.ethnos.gr/ellada/82435_katebainei-me-ypoyrgiki-entoli-i-afisa-toy-metro-gia-tis-ambloseis ".
Δελτίο Τύπου του κινήματος «Αφήστε με να ζήσω!» για την αφίσα στο ΜΕΤΡΟ https://afistemenaziso.gr/texts/epikairotita/deltio-typou-tou-kinimatos-afiste-me-na-ziso-gia-tin-afisa-sto-metro .
ΕΩΣ ΠΟΤΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΑΝΕΧΕΤΑΙ; ΜΗΠΩΣ ΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΑΙΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΜΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΕΛΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ;;;
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ
ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
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