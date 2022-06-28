프랑스 파리테러와 피스(Peace)심벌의 또 다른 의미, NWO폭로영화 치어리 포인트(Cheery Point) 일루미나티찬가 이매진(Imagine)MV[CRAMV(T.S.)-4A]

[2022. 6. 28 재게시]

게시일: 2016. 8. 20.





[*2015.12.26 업로드추가, 3번째 채널 재업]

*Making Note및 해설: http://travelfacebook.tistory.com/3761

가급적 한편으로 올리고 싶었으나, 유튜브 15분 제약에대한 이의제기가 한참 가는군요, 분할 업로드합니다.

한번은 수정후에 재업하지만, 그래도 사소한 자막에러나 매끄럽지 못한 번역 있을수 있을수 있으니 양해바랍니다.









1. 프랑스 파리테러와 피스(Peace)심벌의 또 다른 의미, NWO를 다룬 영화 치어리 포인트(Cheery Point), 일루미나티찬가 이매진(Imagine) MV [CRAMV(T.S.)-4A]

2. 적그리스도(Antichrist) 채널이 밝히는 세계전부를 장악하고 있는 일루미나티(Illuminati)의 실체.. 가이드 편, 한글번역영상소개 [CRAMV(T.S.)-4B]









사실 지난 영상소개만으로 충분히 1인으로써 할만큼은 했다싶어서 시간드는 음모론번역 영상제작을 내려놓았으나,

한 방문자 요청에 의해 제작을 한편 더 해보았습니다.

적그리스도 채널 외에도 영문영상을 보면 중요한 내용들이 무척이나 많은데, 대부분이 번역이 안되서 국내실정이 굉장히 어두운 것 같습니다.









5천만 인구인 국내에서, 유튜브등에서 다큐등의 번역영상소개를 하는 채널들을 보면 정말 열손가락에 꼽을 정도!

음모론을 많이 아는 저 자신도 무척이나 새롭고도 좀 중요하다 느껴지는 영문영상들을 보면 정말 수십개당 한개도 한글자막화된 영상을 찾기힘듭니다.

어쩌다 한개 나온 번역영상물이 수십번 재탕해서 돌고도는격이기 때문에 음모론 이슈에서의 이해적 상황도,

정말 우물안 개구리라고 할정도로 무척 뒤쳐져 있다는걸 느낍니다.









그런 수많은 논의나 내용이 있다는 것 자체를 인지하지 못하기 때문에, 대중또한 너무나 체감을 못하는 것이 아닐까 싶습니다.









개인적으로 제작기간동안 지진을 한차례 집에서 겪으면서 만들었습니다.

많은 생각이 들더군요. 살아있기에 이 영상을 올리고, 최소한의 도덕적 책무로써 계속 혼자 적그리스도 채널 번역을 하고 있으나,

이들 집단은 정황상 충분히 위험한 세력이고 보신분들도 대부분 그런 의견을 냈습니다,









근데 만약 제가 그 지진의 날 이후로 오늘 이 자리에 있지 않았다면.. 누구나 할수 있는 이 일에 대해

인구가 5천만이고 지적인재가 넘치도록 많은 국내에서 단 한명도 이어서, 또 내년이 다가도록 아무도 대중에게 경고영상을 만들지 않을 것인가?









이제는 적그리스도 채널에 대해 사람들에게 대비할수 있도록,

방문자들이나 카페단위로도 좀 자발적으로 번역영상제작에도 나서서 많은 참여활동이 있길 바랍니다..









종교는 상관없습니다. 저 역시 비종교인입니다.

이게 여러분의 미래에 심가하게 위험한 일이 될수도 있을 것이란 가능성이 존재한다는 이유 하나만으로 의기를 내어 음모론 영상제작을 몇 편했을 뿐입니다.









이 영상을 보신분들중 채널이 있으신 수백분의 사람들이 한개씩만 뜻을 내서 번역영상작업을 해도,

지식적 측면에서 많은이가 깨어나고, 우린 무척 많은 대비를 할수 있을 것입니다.