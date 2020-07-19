Ηλίας Καλλιώρας: Το τέλος του Ερντογάν και της Τουρκίας

Η εκπομπή του Διονύση Μακρή “Για ποιόν χτυπά η καμπάνα”, εκτάκτως με τον Ηλία Καλλιώρα (17.7.2020).

- Ο κ. Ηλίας Καλλιώρας αναλύει τα γεωπολιτικά τεκταινόμενα στην περιοχή μας και αναφέρεται στις αναμενόμενες εξελίξεις. Στην Αγια-Σοφιά και στο τέλος του Ερντογάν. Στην εξέγεση των λαθρομεταναστών σε 5 πόλεις (σύμφωνα με τον γέροντα Βασίλειο Καυσοκαλυβίτη).

- Αναφέρεται επίσης στο ξανα-κλείσιμο των Εκκλησιών, στην επερχόμενη πείνα και στον μεγάλο σεισμό. Λέει χαρακτηριστικά: “Να αυξηθεί η προσευχή μας, γιατί το θέμα του σεισμού είναι ... πολύ κοντά! Δεν είναι μακριά ... πόσο κοντά, ο Κύριος γνωρίζει. Αλλά δεν είναι μακριά και δεν θα είναι μικρός ...”

- Προς το τέλος της εκπομπής, απαντά σε διάφορα επίκαιρα ερωτήματα των ακροατών (αναλαμπή Ορθοδοξίας κ.ά.).