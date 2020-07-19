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Ηλίας Καλλιώρας: Το τέλος του Ερντογάν και της Τουρκίας
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30 views • July 19, 2020
Η εκπομπή του Διονύση Μακρή “Για ποιόν χτυπά η καμπάνα”, εκτάκτως με τον Ηλία Καλλιώρα (17.7.2020).
- Ο κ. Ηλίας Καλλιώρας αναλύει τα γεωπολιτικά τεκταινόμενα στην περιοχή μας και αναφέρεται στις αναμενόμενες εξελίξεις. Στην Αγια-Σοφιά και στο τέλος του Ερντογάν. Στην εξέγεση των λαθρομεταναστών σε 5 πόλεις (σύμφωνα με τον γέροντα Βασίλειο Καυσοκαλυβίτη).
- Αναφέρεται επίσης στο ξανα-κλείσιμο των Εκκλησιών, στην επερχόμενη πείνα και στον μεγάλο σεισμό. Λέει χαρακτηριστικά: “Να αυξηθεί η προσευχή μας, γιατί το θέμα του σεισμού είναι ... πολύ κοντά! Δεν είναι μακριά ... πόσο κοντά, ο Κύριος γνωρίζει. Αλλά δεν είναι μακριά και δεν θα είναι μικρός ...”
- Προς το τέλος της εκπομπής, απαντά σε διάφορα επίκαιρα ερωτήματα των ακροατών (αναλαμπή Ορθοδοξίας κ.ά.).
- Ο κ. Ηλίας Καλλιώρας αναλύει τα γεωπολιτικά τεκταινόμενα στην περιοχή μας και αναφέρεται στις αναμενόμενες εξελίξεις. Στην Αγια-Σοφιά και στο τέλος του Ερντογάν. Στην εξέγεση των λαθρομεταναστών σε 5 πόλεις (σύμφωνα με τον γέροντα Βασίλειο Καυσοκαλυβίτη).
- Αναφέρεται επίσης στο ξανα-κλείσιμο των Εκκλησιών, στην επερχόμενη πείνα και στον μεγάλο σεισμό. Λέει χαρακτηριστικά: “Να αυξηθεί η προσευχή μας, γιατί το θέμα του σεισμού είναι ... πολύ κοντά! Δεν είναι μακριά ... πόσο κοντά, ο Κύριος γνωρίζει. Αλλά δεν είναι μακριά και δεν θα είναι μικρός ...”
- Προς το τέλος της εκπομπής, απαντά σε διάφορα επίκαιρα ερωτήματα των ακροατών (αναλαμπή Ορθοδοξίας κ.ά.).
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