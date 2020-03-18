Coronavirus y la profecía bíblica

¿Qué tiene que ver el coronavirus (2019-nCoV) con la profecía bíblica? Este canal desconfía de los profetas de YouTube que hacen gran escándalo de cada titular en el periódico, pero debemos admitir que el nuevo coronavirus podría desempeñar un papel importante con respecto a los últimos días. Jesús dijo que, en los últimos días, habría guerras y rumores de guerras, pestilencias, hambres ... describió estos como señales de los tiempos, pero también dijo que estas señales indicarían que el final aún no había llegado a nosotros. Entonces, ¿cómo encaja el reciente brote en China con lo que Jesús predijo?