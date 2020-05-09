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Plandemic - legendado português (Br)
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32885 views • May 09, 2020
Artigo sobre este documentário eliminado do youtube e que já contava com centenas de milhares de visualizações:
https://www.oevento.pt/2020/05/09/plandemic-mascaras/
Este documentário lançado na semana passada, está em sintonia com o artigo publicado a 23 de abril de 2020 pelo site oevento:
Hidroxicloroquina, o medicamento que não estava nos planos da Nova Ordem Mundial!
https://www.oevento.pt/2020/04/23/hidroxicloroquina/
O polígrafo da SIC (um dos principais canais de televisão de Portugal), que é um dos Fact-cheking considerou FAKE NEWS.
A liberdade de expressão não existe, porque todos que dizem a verdade são censurados.
Siga o site oevento.pt
https://www.oevento.pt/2020/05/09/plandemic-mascaras/
Este documentário lançado na semana passada, está em sintonia com o artigo publicado a 23 de abril de 2020 pelo site oevento:
Hidroxicloroquina, o medicamento que não estava nos planos da Nova Ordem Mundial!
https://www.oevento.pt/2020/04/23/hidroxicloroquina/
O polígrafo da SIC (um dos principais canais de televisão de Portugal), que é um dos Fact-cheking considerou FAKE NEWS.
A liberdade de expressão não existe, porque todos que dizem a verdade são censurados.
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