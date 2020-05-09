Plandemic - legendado português (Br)

Artigo sobre este documentário eliminado do youtube e que já contava com centenas de milhares de visualizações:Este documentário lançado na semana passada, está em sintonia com o artigo publicado a 23 de abril de 2020 pelo site oevento:Hidroxicloroquina, o medicamento que não estava nos planos da Nova Ordem Mundial!O polígrafo da SIC (um dos principais canais de televisão de Portugal), que é um dos Fact-cheking considerou FAKE NEWS.A liberdade de expressão não existe, porque todos que dizem a verdade são censurados.Siga o site oevento.pt