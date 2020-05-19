ΧΘΟΝΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ (MATRIX)Δεν γνωρίζω την προέλευση του κειμένου. Υποθέτω ότι τα μηνύματα δόθηκαν περίπου το 2007-2008.Ολόκληρο το κείμενο ή τμήματά του αναδημοσιεύθηκαν κατά καιρούς από διάφορους στο internet.Το κείμενο σε Word εδώ:«Εδημιούργησαν λοιπόν το 33ο Σύμπαν, ουχί όμως με φυσικόν τρόπον ως την δημιουργίαν των 32 Συμπάντων του ΄Ολου Φωτός, αλλά με ψηφιακήν μέθοδον εντός Κυβερνοχώρου ως τον γνωρίζητε, ωσάν εντός υπολογιστού, αλλά ουχί υπολογιστού με τα γήϊνα δεδομένα, αλλά με μηχανισμόν που εστί ασύληπτος δια τους ιδικούς σας νόες. Τούτο το Σύμπαν εστί τούτο που βιώνετε και γνωρίζητε.Η Γαία δεν υφίσταται, οι γαλαξίαι δεν υφίστανται και ολόκληρον το Σύμπαν που γνωρίζητε και οράτε, δεν υφίσταται. Ολόκληρον τούτο το Σύμπαν εστί εντός Κυβερνοχώρου ψηφιακού. ΄Απαντες οι άνθρωποι εισίν όντως ψηφιακαί μονάδαι ως υμείς ονομάσατε, δηλ. προβολαί του εαυτού των, οίτινες εαυτοί των ευρίσκονται εις τον πραγματικόν κόσμον, τον ιδικόν μας, αλλά ουχί εις εμβρυακήν κατάστασιν ως εις την ταινίαν, αλλά άπαντες εις ηλικίαν 33 ετών. Τούτο θα σας το εξηγήσωμεν ότε έλθει η ώρα η κατάλληλος.»