Промо Мировоззрение и Здоровый Образ Жизни

💬 Мировоззрение - важнейший фактор в правильном подходе к ЗОЖ. Многие воспринимают ЗОЖ как изменение одних привычек, правил, препаратов и продуктов на другие. Это приводит к «системному ЗОЖу» с ограниченным результатом, в то время как необходима полная смена мировоззрения, которая в себя включает понимание:• Холистического устройства и работы организма 🧘

• Глубину несостоятельности официальной науки ⚕

• Коррумпированность современной модели социума 🤑





Этот семинар для тех, кто

• Тонет в океане информации и не знает с чего начать - мы предложим не спасательный круг, а лодку ⛵

• Если вы на «ЗОЖе», но не видите результат 🥗

• Кто понимает, что ЗОЖ это изменение всех аспектов жизни на всю жизнь, а не скачки от одного зож марафона к другому 🏃

• Кто понимает, что главное не продолжительность жизни, а продолжительность активной жизни ⏳





Темы вебинара:

День 1️⃣

Мировоззренческий фактор, как определяющий во всех сферах жизни

День 2️⃣

Сохранение природного потенциала у детей и восстановление собственного в любом возрасте

День 3️⃣

Переход на чистый Дом/ Быт/Питание

День 4️⃣

Вечер вопросов и ответов (в записи)





Ведущие семинара 🧔‍️ 👩

Борис Гринблат - Натуропат, исследователь натуральных методов лечении онкологии, участник проекта "Правда О Раке"- Глобальный поиск методов лечения, основатель проекта Медальтернатива.инфо, автор книги "Дианоз-рак. Лечиться или жить"

Инга Гринблат - Автор, активист, блогер, мама 2-х детей, ЗОЖник со стажем





Доступ на 3 месяца.

https://borisandinga.com/healthylife