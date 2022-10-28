Промо Мировоззрение и Здоровый Образ Жизни

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💬 Мировоззрение - важнейший фактор в правильном подходе к ЗОЖ. Многие воспринимают ЗОЖ как изменение одних привычек, правил, препаратов и продуктов на другие. Это приводит к «системному ЗОЖу» с ограниченным результатом, в то время как необходима полная смена мировоззрения, которая в себя включает понимание:• Холистического устройства и работы организма 🧘
• Глубину несостоятельности официальной науки ⚕
• Коррумпированность современной модели социума 🤑
Этот семинар для тех, кто
• Тонет в океане информации и не знает с чего начать - мы предложим не спасательный круг, а лодку ⛵
• Если вы на «ЗОЖе», но не видите результат 🥗
• Кто понимает, что ЗОЖ это изменение всех аспектов жизни на всю жизнь, а не скачки от одного зож марафона к другому 🏃
• Кто понимает, что главное не продолжительность жизни, а продолжительность активной жизни ⏳
Темы вебинара:
День 1️⃣
Мировоззренческий фактор, как определяющий во всех сферах жизни
День 2️⃣
Сохранение природного потенциала у детей и восстановление собственного в любом возрасте
День 3️⃣
Переход на чистый Дом/ Быт/Питание
День 4️⃣
Вечер вопросов и ответов (в записи)
Ведущие семинара 🧔️ 👩
Борис Гринблат - Натуропат, исследователь натуральных методов лечении онкологии, участник проекта "Правда О Раке"- Глобальный поиск методов лечения, основатель проекта Медальтернатива.инфо, автор книги "Дианоз-рак. Лечиться или жить"
Инга Гринблат - Автор, активист, блогер, мама 2-х детей, ЗОЖник со стажем
Доступ на 3 месяца.
https://borisandinga.com/healthylife