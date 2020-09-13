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Asootjes in de trein
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450 views • September 13, 2020
Kijk daar hebben we Kim Elders, ook wel Kimmy koekoek op Facebook.
Kim is heel stoer en doet geen mondkapje op in de trein, als iemand daar dan wat van zegt laat zij en haar vriendinnetje even fijntjes zien hoe asociaal ze zijn.
Kim is vooral bekend van haar livedingessen waarin ze dronken alles filmt, ook was ze aanwezig bij de belaging van de heer Omtzigt, vond ze allemaal heel spannend.
Kim is heel stoer en doet geen mondkapje op in de trein, als iemand daar dan wat van zegt laat zij en haar vriendinnetje even fijntjes zien hoe asociaal ze zijn.
Kim is vooral bekend van haar livedingessen waarin ze dronken alles filmt, ook was ze aanwezig bij de belaging van de heer Omtzigt, vond ze allemaal heel spannend.
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