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Доктор Кэрри Мадей о технологии наноботов (скрывается огромный скачок в использовании таких микрообъектов)
Vera Nika
Vera Nika
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338 views • March 29, 2022

Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).

Да Будет Свет!

Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Доктор Кэрри Мадей о технологии наноботов (скрывается огромный скачок в использовании таких микрообъектов).

«…Сегодняшний мир захвачен рептилоидами. Они не просто воруют землян, но и проводят над ними безчеловечные эксперименты. Многие уже чипированы, некоторым ввели даже рептильные гены. Их задача адаптироваться в условиях Солнечной Системы, что они и делают с помощью искусственного управления климатом через HAARP и химиотрассы, изпользуют нанотехнологии и различные манипуляции сознанием. Они пытаются максимально перестроить человеческий организм под себя для паразитирования с помощью выделяемой человеком энергии и отрицательных эмоций. Насчёт Светлых Сил и их помощи, они не имеют права вторгаться в организм человека, да у них и нет такой надобности. Всё, что необходимо знать землянам — с 1990 года Открывает миру его Спасительница, о Которой было известно всем старцам Руси. Она — Глава Белой и Чёрной Иерархии, ибо Является Матерью МиРАздания Софией Премудрой. По Кону МАКОШ (КосмОс) — никто не имеет права вторгаться в человеческий организм и его подсознание. Ибо это насилие и вмешательство в карму. Каждый должен самостоятельно обретать свой кармический опыт и набираться мудрости. В этом тёмные поводыри зла только помогают. Сейчас идёт Отбор: зло отделяется от добра, чтобы впоследствии открытое сознание человека стало совершенным, соединив весь накопленный опыт в своей душе».

«…Захват землян был подобен ползучему перевороту. Лет триста подряд уничтожалось всё человеческое и навязывалось искусственное и неэкологичное, включая навязанное изкажённое миропонимание. Девятнадцатый век со своими перманентными революциями и войнами по всей территории Земли — окончательно захоронил память о прежней Земле и высокодуховной цивилизации Белой РАсы. Кали-Юга — сделала своё чёрное дело. Как только ПрекРАсноликая Триединая Матерь была оболгана и унижена, сокрыта и выброшена из памяти и жизни земного существа, мир превратился в колонию тёмных сил, объявивших патриархат — неким коном. И это напрочь, как приговор, вошло в сознание одурманенных землян. Все остальные манипуляции позволили тёмным не только заниматься клонированием, но и перешивкой сознания землян. А сегодня цели тёмных — превратить землян в биороботов — управляемых машин, в которых не останется ничего человеческого. Но каждый выбирает свой путь. А Матерь Мира Выводит Своих верных преданных из царства лжи и насилия к Извечному Свету и ЛЮБВИ, Даруя миру Своё Духовное Наследие Софии Премудрости».

(Из Книг Виктории ПреобРАженской «Чудо Познания», 1 и 2 т.. СКАЧАТЬ - https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya-2-tom/ ).

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Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

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