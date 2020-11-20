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Dans le cadre de la recherche vaccinale, le Dr Stanley Plotkin confirme l'utilisation de tissus foetaux de bébés avortés
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46 views • November 20, 2020
En ces temps obscurs, où tous ces scientifiques sans éthique veulent nous vacciner -- malgré nous-- contre un Covid (qui mute tous les quatre matins), il est bon de réécouter ce dont sont capables ces monstres.
Cette vidéo est un extrait de l’enregistrement de l’audition du Dr. Plotkin dans l’affaire Lori Matheson versus Michael Schmitt. Cet extrait concerne l’utilisation qu’a fait Plotkin de tissus cellulaires fœtaux (76, pour une étude parmi d’autres), ainsi que l’expérimentation de vaccins sur des enfants et des personnes vulnérables (handicapés, bébés de femmes en prison.)
Le docteur Stanley Plotkin, est surnommé le « parrain » de la fabrication des vaccins. Sa froideur est monstrueuse. Il utilise des foetus avortés comme il utilise des rat de labo.
La totalité de l’enregistrement de l’audition du Dr. Plotkin est divisée 12 vidéos et se trouve sur ce site :
https://www.corvelva.it/fr/approfondimenti/video/il-padrino-dei-vaccini-la-deposizione-di-stanley-plotkin.html
La plupart de ces vidéos (en Anglais) sont également sur YouTube, et peuvent visionnées avec l’outil de traduction automatique de la plateforme.
Extrait sous-titré trouvé chez Néo (merci à lui) :
https://www.youtube.com/watch?v=upacAW31V-0
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
(en cours d’aménagement)
Cette vidéo est un extrait de l’enregistrement de l’audition du Dr. Plotkin dans l’affaire Lori Matheson versus Michael Schmitt. Cet extrait concerne l’utilisation qu’a fait Plotkin de tissus cellulaires fœtaux (76, pour une étude parmi d’autres), ainsi que l’expérimentation de vaccins sur des enfants et des personnes vulnérables (handicapés, bébés de femmes en prison.)
Le docteur Stanley Plotkin, est surnommé le « parrain » de la fabrication des vaccins. Sa froideur est monstrueuse. Il utilise des foetus avortés comme il utilise des rat de labo.
La totalité de l’enregistrement de l’audition du Dr. Plotkin est divisée 12 vidéos et se trouve sur ce site :
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