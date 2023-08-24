Walter Veith - Los Mensajes de los Tres Ángeles - Parte 2

Nuevamente el Prof. Veith regresa mentalmente a Patmos. A la visión de Juan. Los nombres bien conocidos de los escritores bíblicos y sus poderosas historias se describen y se presentan en una comprensión actual. Se trata de bestias, reinos y su caída. Se trata de la historia de los imperios mundiales y su significado profético hasta nuestros días. El Prof. Walter Veith retoma el tema tan importante y fundamental de la justicia y explica con aspectos adicionales la necesidad de aceptar los méritos de Cristo. Escuche las explicaciones de Walter Veith sobre un emocionante viaje bíblico a través del sistema eclesiástico de los últimos 1500 años y la trágica historia de la unión de sistemas religiosos con una consecuencia fatal. ¡Y realmente se trata de una palabra! Es esencial comprender la base del insondable plan de redención - no; no por agencia humana, no por edictos y doctrinas enrevesadas, sino por... solo. ¿Qué ha hecho Dios realmente por mí? ¿Existe realmente una salida del ciclo de declive?

