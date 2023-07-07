Баранам начинают говорить о том, что они бараны

Одним из основных поражающих факторов является состав и действие на человеческий организм применяемых инъекционных жидкостей, для обмана именуемых «вакцинами». Такие жижи усиленно рекламируются, а их разоблачению противостоит целая организованная система цензуры, дезинформации и также усиленного насаждения в обществе мнения, что правдивые разоблачения опасных ядцин «являются будто фейками». Существует множество сайтов (которые в поисковых результатах интернета выдвигаются на первое место, чтобы все читали только дезинформацию), — которые как бы «разъясняют о полезности прививок», услужливо предлагают пытающимся разобраться, с виду в правдоподобной информации. А правдивая информация скрывается. Так что неудивительно, что очень многие попадаются в такую информационную ловушку и становятся сторонниками смертельной лохцинации, … пока не примут ядцину. Столкнувшись с жестокими реалиями «побочных последствий», смертей, инвалидностей, обречённости на мучительное умирание в ближайшие год-два, но ошибку уже, оказывается, изправить невозможно. Поэтому, лучше ознакомиться заранее с тем, что на самом деле представляет собой такая современная прививка! А такая информация действительно впечатляет."Поражающие факторы фейкцинации" https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/porazhayuschie-faktory-fejkcinacii

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