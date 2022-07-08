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Jane Burgermeister - Βιέννη, Αυστρία - 8 Σεπτεμβρίου 2009 - ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ
NIOLAND
NIOLAND
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24 views • July 08, 2022

Jane Burgermeister: ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΓΟΛΙΑΘ - Βιέννη, Αυστρία - 8 Σεπτεμβρίου 2009


“Ναι. Πιστεύω ότι αυτό είναι το σχέδιο, ο Π.Ο.Υ. έχει, απ’ ότι καταλαβαίνω, ήδη εφαρμόσει σε ένα βαθμό ένα λεπτομερές σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Αμέσως μόλις αποκτήσουμε τα νανοτσίπ μας με όλες τις πληροφορίες για την υγεία μας και την ασφάλεια υγείας που έχουμε και οτιδήποτε άλλο, θα μπορούν να μας παρακολουθούν μέσω δορυφόρων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, με ότι έχουν, για το υπόλοιπο της ζωής μας, ακόμα κι αν επιβιώσουμε από την πανδημία, από τον εμβολιασμό, τους πολέμους, τους λοιμούς και ούτω καθεξής. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο θα καταφέρουν να επιβάλουν μια Ενιαία Παγκόσμια Κυβέρνηση, αλλά και μια τεχνική υποδομή για να ελέγχουν τον καθένα από εμάς σε όλο τον πλανήτη.” Jane Burgermeister / 10-9-2009


Η Jane Burgermeister, μια αυστριακή ερευνήτρια δημοσιογράφος, σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε κατηγορίες στο FBI στην Αυστρία στις 10 Ιουνίου το 2009 εναντίον του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και πολλών από τα υψηλότερα μέλη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου Ομπάμα και των αξιωματούχων, σχετικά με τη βιοτρομοκρατία και απόπειρες διάπραξης μαζικών δολοφονιών, εγκαίρως πριν την αναμενόμενη απελευθέρωση του εμβολίου κατά της γρίπης A / H1N1 της Baxter τον Ιούλιο - αν και μένει να δούμε αν το FBI θα διεξαγάγει έρευνα ή θα αποκαλύψει μεγαλύτερη συνενοχή διατηρώντας τα φρικτά εγκλήματα.


Η Burgermeister παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία για πράξεις βιοτρομοκρατίας που παραβιάζουν το αμερικανικό δίκαιο, που διαπράχθηκαν από μια ομάδα που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ υπό την καθοδήγηση διεθνών τραπεζιτών που ελέγχουν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, τον ΠΟΥ, τα Ηνωμένα Έθνη και το ΝΑΤΟ μαζική γενοκτονία εναντίον του πληθυσμού των ΗΠΑ χρησιμοποιώντας έναν γενετικά τροποποιημένο ιό πανδημίας γρίπης με σκοπό να προκαλέσει τεράστιο αριθμό θανάτων.


15:20 - Είναι θαυμάσιο να βλέπεις την πρόοδο κάθε μέρα. Σήμερα άκουσα ότι η Ελληνική αστυνομία θα αρνηθεί, ότι έχει αρνηθεί επίσημα να κάνει το εμβόλιο – αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ορόσημο. Μιλάμε για την αστυνομική δύναμη από την οποία θα εξαρτηθεί η κυβέρνηση για να επιβάλει στους Έλληνες να κάνουν το εμβόλιο. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι Έλληνες δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, κι έτσι στο τέλος, η κυβέρνηση θα αναγκαστεί είτε να τους αναγκάσει, είτε να προσπαθήσει να τους τρομάξει, για να το πάρουν και να προκαλέσουν με δόλιο τρόπο μια πανδημία.


https://projectcamelot.org/


Evidence-of-the-Use-of-Pandemic-Flu-to-Depopulate-USA

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaW90ZXJyb3JiaWJsZXxneDo2ODA2OTVlYzc2YzcxYzky


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Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND

Keywords
interview2009projectcamelotjaneburgermeister
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