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Het vijfde vragenuurtje met dr. Rob Elens
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18 views • July 24, 2020
Rob Elens, De Blauwe Tijger, 10 juli 2020
"Het vijfde vragenuurtje met dr. Rob Elens op ... de Noordzee, in alle vrijheid en zonder ME cowboys"
In dit vragenuurtje bespreken we onder andere de schokkende ontdekking van dr. Nass dat een wereldwijd ziekenhuisexperiment om HCQ in discrediet te brengen ook in Nederlandse ziekenhuizen werd gehouden. Zo werd patiënten een dodelijke dosis van 2,4 gram per dag toegediend. Zo konden politici en gezondheidsorganisaties voert bij stuk houden dat HCQ geen goed medicijn tegen corona zou zijn.
Link naar de ontdekking (Nederlands): https://www.deblauwetijger.com/heeft-hcq-onderzoek-nl-ziek…/
Zelenko: https://www.preprints.org/manuscript/202007.0025/v1
[Ford (50% sterfte reductie in het ziekenhuis) : https://www.henryford.com/news/2020/07/hydro-treatment-study
NYU (50% sterfte reductie in IC-fase wel/geen Zink): https://www.medrxiv.org/…/10…/2020.05.02.20080036v1.full.pdf
Zelenko : 80% reductie ziekenhuisopnames, 80% sterfte reductie
NYU (uitgangspunt HCQ+AZT en dan wel/geen zink : 50% minder sterfte)
De Blauwe Tijger
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De bron van de pandemie bevind zich in Zwitserland
https://www.weforum.org/covid-action-platform
"Het vijfde vragenuurtje met dr. Rob Elens op ... de Noordzee, in alle vrijheid en zonder ME cowboys"
In dit vragenuurtje bespreken we onder andere de schokkende ontdekking van dr. Nass dat een wereldwijd ziekenhuisexperiment om HCQ in discrediet te brengen ook in Nederlandse ziekenhuizen werd gehouden. Zo werd patiënten een dodelijke dosis van 2,4 gram per dag toegediend. Zo konden politici en gezondheidsorganisaties voert bij stuk houden dat HCQ geen goed medicijn tegen corona zou zijn.
Link naar de ontdekking (Nederlands): https://www.deblauwetijger.com/heeft-hcq-onderzoek-nl-ziek…/
Zelenko: https://www.preprints.org/manuscript/202007.0025/v1
[Ford (50% sterfte reductie in het ziekenhuis) : https://www.henryford.com/news/2020/07/hydro-treatment-study
NYU (50% sterfte reductie in IC-fase wel/geen Zink): https://www.medrxiv.org/…/10…/2020.05.02.20080036v1.full.pdf
Zelenko : 80% reductie ziekenhuisopnames, 80% sterfte reductie
NYU (uitgangspunt HCQ+AZT en dan wel/geen zink : 50% minder sterfte)
De Blauwe Tijger
U kunt De Blauwe Tijger financieel steunen, want zonder uw steun gaat het niet! Maak aub uw gift over o.v.v. van 'studio' naar Stichting de Blauwe Tijger Groningen
IBAN NL76INGB0000592971
Of via paypal: [email protected]
https://www.youtube.com/channel/UCuwWXfh9Dk5OD6sdzSOcYiQ/
https://www.deblauwetijger.com/
***
"If all you've got is a hammer, everything looks like a nail"
De bron van de pandemie bevind zich in Zwitserland
https://www.weforum.org/covid-action-platform
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