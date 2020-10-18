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À son insu, sa banque lui met un CODE-BARRE SUR LE FRONT!!!
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traduction : Elena Sagnol : https://youtu.be/oBCutBgVy3Y
Apocalypse 13:16-17
16-Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front,
17-et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom
Apocalypse 13:16-17
16-Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front,
17-et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom
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