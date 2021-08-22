Др. Шон Брукс о вакцинации и последствиях

Шон Брукс из университета Оксфорда Практик с 25 летним стажем. Автор книг. Доктор Маллон, тот кто создал мрнк технологию сказал: Никогда не следует делать эту вакцину людям.«Итак, позвольте мне объяснить, что произойдет с людьми, которые приняли эту вакцину. Они умрут, в ближайшие 3-5 лет. По трем причинам. Первая – они резко внизят собственную иммунную систему, на 35%. Вторая причина – антителзависимое усиление. Третья – свертываемость крови. У всех, кто принимал вакцину, кровь сворачивается»,См. ещё;