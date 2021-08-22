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Др. Шон Брукс о вакцинации и последствиях
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101 views • August 22, 2021
Шон Брукс из университета Оксфорда Практик с 25 летним стажем. Автор книг. Доктор Маллон, тот кто создал мрнк технологию сказал: Никогда не следует делать эту вакцину людям.
«Итак, позвольте мне объяснить, что произойдет с людьми, которые приняли эту вакцину. Они умрут, в ближайшие 3-5 лет. По трем причинам. Первая – они резко внизят собственную иммунную систему, на 35%. Вторая причина – антителзависимое усиление. Третья – свертываемость крови. У всех, кто принимал вакцину, кровь сворачивается»,
См. ещё;
https://vk.com/videos-50790720?section=album_48
https://ok.ru/portalhick/video
https://zen.yandex.ru/id/5ed4a12ed85eff2ac10d3134
https://www.brighteon.com/channels/andre1
«Итак, позвольте мне объяснить, что произойдет с людьми, которые приняли эту вакцину. Они умрут, в ближайшие 3-5 лет. По трем причинам. Первая – они резко внизят собственную иммунную систему, на 35%. Вторая причина – антителзависимое усиление. Третья – свертываемость крови. У всех, кто принимал вакцину, кровь сворачивается»,
См. ещё;
https://vk.com/videos-50790720?section=album_48
https://ok.ru/portalhick/video
https://zen.yandex.ru/id/5ed4a12ed85eff2ac10d3134
https://www.brighteon.com/channels/andre1
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