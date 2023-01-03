Доктор Колин Кемпбелл. Монолог о здоровье, принципах питания и раке

Колин Кэмпбелл — доктор наук, почетный профессор кафедры пищевой биохимии Корнелльского университета. Более 50 лет занимается вопросами питания, изучает взаимосвязь хронических заболеваний и пищевых привычек. Первый учёный в списке самых влиятельных фигур в области вопросов питания (1998 год), автор более 300 научных работ и двух бестселлеров. Автор книги «Китайское исследование: результаты самого масштабного исследования связи питания и здоровья»
Другие статьи и видео с работами Колина Кэмпбелла
§ Китайское исследование: Результаты самого масштабного исследования о связи питания и здоровья https://medalternativa.info/lit/issledovanie-o-svyazi-pitaniya-i-zdorovya/
§ Найдено лекарство от рака и других болезней https://medalternativa.info/lit/najdeno-lekarstvo-ot-raka-i-drugih-boleznej/
§ Вилки вместо скальпелей — фильм, который может спасти вам жизнь https://medalternativa.info/video/vilki-vmesto-skalpelej/
§ Животный белок — канцерогенный фактор. Индийский эксперимент https://medalternativa.info/video/zhivotnyj-belok-kantserogennyj-faktor/
§ 8 принципов питания, которые продлевают жизнь https://medalternativa.info/entry/8-printsipov-pitaniya/
§ Лекарство, способное излечивать сердечно сосудистые болезни найдено! https://medalternativa.info/entry/lekarstvo-ot-bolezney-serdtsa/
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