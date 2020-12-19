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Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации. https://youtu.be/sGqdq5MennU
https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta
МОЛИТВА СВЕТА
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! ПоРАзи Своим Светом Тьму!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ возполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ излучаю Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Тварится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Свет ОтРАжает Тьму!
«Повторяя Молитву Света, человек входит под Покров Матери Мира и Наполняется Духовным Светом изнутри — Абсолютной Фохатической Энергией. Это — Сильнейшая Защита от тёмных».
«Особенно Спасительной сегодня Является Световая Молитва — Молитва визуализации и будущей трансформы Преображённого сознания. Её Вибрации сильны и позволят легко перейти в Новое Измерение всем, кто сознательно примет Эту Молитву и соделает своим оберегом. Её можно петь, шептать, читать на чётках, мысленно повторять про себя, от этого Её Сила не умаляется!»
«Молитва Света — Это Световой Щит Матери Мира». (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС).
Подробнее о Молитве Света: «О Молитве Света» https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/o-molitve-sveta
«Виктория ПреобРАженская о Защите на тонком плане и Молитве Света» https://usmalos.com/novosti/2019/09/11/viktoriya-preobrazhenskaya-o-zaschite-na-tonkom-plane-i-molitve-sveta/
«Виктория ПреобРАженская о Молитве Света и Кресте» https://usmalos.com/novosti/2018/12/17/viktoriya-preobrazhenskaya-o-molitve-sveta-i-kreste/
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/09/08/zemlyane-razoblachajte-antihrista-i-ego-sistemu-zver-prosmotr-opasen-dlya-biorobotov-i-zombi-video/
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