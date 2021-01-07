Το παγκόσμιο κύκλωμα παιδόφιλων σατανιστών ξεσκεπάζεται !!

Ο #isaakkappy

Ξεσκέπασε το παγκόσμιο άντρο του νησιού/θερέτρου της ακολασίας στις Φιλλιπίνες, Του Επσταιν κατονομάζοντας εκατοντάδες αστέρες του παγκόσμιου jet set, πολιτικούς, επιστήμονες κ κάθε άλλον αρρωστημένο παιδεραστή, πελάτη του #EpsteinIsland



Ένα ακόμη σοκαριστικό βίντεο που οι νεοταξίτες σατανιστες του φέισμπουκ απαγορεύουν την δημοσίευση του εδώ απροκάλυπτα !



Είναι άμεσα συνεργοί όσοι αποκρύπτουν αυτήν την παγκόσμια προπαγάνδα κ ο αρωγός στην σύλληψη κ τιμωρία αυτού του σάπιου κυκλώματος που περιλαμβάνει μέχρι κ του Βατικανού, την Βασιλική αυλή του Ηνωμενου Βασίλειου & χιλιάδες επώνυμους, πολιτικούς, καλλιτέχνες, δικαστικούς, γιατρούς κ όλους όσους αρρώστους έχουν την οικονομική δύναμη να πληρώσουν για τα αρρωστημένα πάθη τους, είναι, ποιος άλλος ??? Ο «τρελός» ο Ντόναλντ Τραμπ !!



Ίσως καταλάβετε κάποια στιγμή πόσο βρώμικος είναι αυτός ο πόλεμος που δέχεται τόσα χρόνια.



#BracketsandJackets

#JeffreyEpstein

#PizzaGate #PureEvil

#DrainTheSwamp

#Pedophiles