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San Benet, La ruta de las ermitas 12/17
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25 views • November 07, 2020
San Benet
La ruta de las ermitas
Montaña de Montserrat
Cataluña
Ermita que ocupa una posición geográfica bastante central en el macizo de Montserrat -igual que santa Anna- y que es visible desde diferentes lugares, caminos, cimas y ermitas. Cerca de las escaleras de los franceces y relativamente cerca también, de la Abadía. Esta posición abierta y orientada a los valles descendientes es en esencia el espíritu simbólico de una ermita, la de ser un centro de acogida espiritual y de descanso para los visitantes. En este caso se cumple esta misión perfectamente, ya que Sant Benet (San Benito) acoge diariamente a decenas de escaladores que toman allí refugio antes o después de enfrentarse a las paredes rocosas de la montaña. Montañeros infantigables, valientes, pausados, silenciosos... que se juegan la vida por ese momento de paz interior en el que están colgados en el vacío, solos ante el abismo. ¿Hay algo más espiritual que esto?
La ermita está dedicada al fundador de los benedictinos, San Benito de Nursia, que vivió en el siglo V y que fundó en Montecassino el primer centro monacal de Europa y la Regla de San Benito, de la cual son seguidores los benedictinos y benedictinas de Montserrat.
Con Octavi Piulats
https://octavipiulats.com/
Un reportaje de Alicia Ninou
https://timefortruth.es/
La ruta de las ermitas
Montaña de Montserrat
Cataluña
Ermita que ocupa una posición geográfica bastante central en el macizo de Montserrat -igual que santa Anna- y que es visible desde diferentes lugares, caminos, cimas y ermitas. Cerca de las escaleras de los franceces y relativamente cerca también, de la Abadía. Esta posición abierta y orientada a los valles descendientes es en esencia el espíritu simbólico de una ermita, la de ser un centro de acogida espiritual y de descanso para los visitantes. En este caso se cumple esta misión perfectamente, ya que Sant Benet (San Benito) acoge diariamente a decenas de escaladores que toman allí refugio antes o después de enfrentarse a las paredes rocosas de la montaña. Montañeros infantigables, valientes, pausados, silenciosos... que se juegan la vida por ese momento de paz interior en el que están colgados en el vacío, solos ante el abismo. ¿Hay algo más espiritual que esto?
La ermita está dedicada al fundador de los benedictinos, San Benito de Nursia, que vivió en el siglo V y que fundó en Montecassino el primer centro monacal de Europa y la Regla de San Benito, de la cual son seguidores los benedictinos y benedictinas de Montserrat.
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