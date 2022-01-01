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Vœux de nouvelle année 2022 - Jean-Jacques Crevecoeur
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30 views • January 01, 2022
lundi 1er janvier 2022
Description JJC :
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Dans cette petite vidéo, je vous adresse mes vœux sous forme de cinq actions à développer en 2022. Je vous offre, par ailleurs, mon texte écrit et lu à l'écran intitulé « J'accuse ». N'hésitez pas à partager ce texte « J'accuse » sous les deux formes à toute votre communauté…
Pour accéder à la vidéo « J'accuse » seule, cliquez sur ce lien : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/ACCUSE:f
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