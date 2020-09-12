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Песня "Глобальное потепление и барановирус"
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8 views • September 12, 2020
The song "Global Warming and the Baranovirus"
Скачать все песни цикла "Барановирус" можно и здесь https://yadi.sk/d/qadNGCzbS1tV7g , в mp4 здесь: https://yadi.sk/d/DSW35OfTwmGmwg
Эти mp3- и mp4-файлы могут свободно распространяться, песни из них могут свободно исполняться где угодно и кем угодно, только без изменения текстов песен.
Глобальное потепление и барановирус
Солнце светит, сжигая
Гниль с Земли навсегда.
И не будет вам "рая" -
Гнить осталось года.
(это припев)
Но и это безумцам
Не понять никогда.
Ловят лжевирус трезубцем
"Доктор" - мент - лабуда.
Лабуда, что потоком
Льет с помойки ТэВэ.
Бред сей будет без срока -
Лишь бы было "лавэ".
Срок Природы исчерпан:
Хочет выпарить вошь!
Разум Мира не терпит
Страх, предательство, ложь.
Припев
Пропаганды помойка
Только ересь несет.
Мол заводы, и только,
Только лишь углерод.
Бред подобен маразму,
Ведь один лишь вулкан,
Извергаясь, сразу
Перевыполнит план
На столетье коптилки
Всех заводов Земли.
Как всегда лишь страшилки,
С короб уж наплели.
Просто Солнце сильнее парит вшей под заказ
Терры, что уж не может выдерживать вас.
Припев
Скачать все песни цикла "Барановирус" можно и здесь https://yadi.sk/d/qadNGCzbS1tV7g , в mp4 здесь: https://yadi.sk/d/DSW35OfTwmGmwg
Эти mp3- и mp4-файлы могут свободно распространяться, песни из них могут свободно исполняться где угодно и кем угодно, только без изменения текстов песен.
Глобальное потепление и барановирус
Солнце светит, сжигая
Гниль с Земли навсегда.
И не будет вам "рая" -
Гнить осталось года.
(это припев)
Но и это безумцам
Не понять никогда.
Ловят лжевирус трезубцем
"Доктор" - мент - лабуда.
Лабуда, что потоком
Льет с помойки ТэВэ.
Бред сей будет без срока -
Лишь бы было "лавэ".
Срок Природы исчерпан:
Хочет выпарить вошь!
Разум Мира не терпит
Страх, предательство, ложь.
Припев
Пропаганды помойка
Только ересь несет.
Мол заводы, и только,
Только лишь углерод.
Бред подобен маразму,
Ведь один лишь вулкан,
Извергаясь, сразу
Перевыполнит план
На столетье коптилки
Всех заводов Земли.
Как всегда лишь страшилки,
С короб уж наплели.
Просто Солнце сильнее парит вшей под заказ
Терры, что уж не может выдерживать вас.
Припев
Keywords
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