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Frank Eckhardt führt über die Smith Road Farm -> Auswandern nach Kanada?
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12 views • June 23, 2020
Frank Eckhardt (deutscher Auswanderer in Kanada) führt über seine Smith Road Farm in Grand
River, Cape Breton, Nova Scotia, Kanada -> Mehr Infos: https://www.amerikakonto.com/de/frank...
Fragen stellen und Video Kommentieren -> https://www.amerikakonto.com/de/frank...
Anmeldung für den internen Bereich -> https://www.amerikakonto.com/de/ueber...
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Mehr über Frank Eckhardt erfahren Sie unter www.amerikakonto.com/de/frank-eckhardt - falls Sie dieses Video auf Youtube ansehen, finden Sie den Link im Infofeld zum Video.
Frank Eckhardt hilft Kanadainteressierten - insbesondere auf Cape Breton im Bundesstatt Nova Scotia - ein passendes Grundstück zu finden.
Er ist Inhaber eines Landerschließungsunternehmen und kann für eine Sofort-Investition Land aus seinem eigenen Portofolio anbieten.
Darüber hinaus ist er behilflich das Grundstück zu bebauen und Autarkie-Ideen umzusetzen.
Bitte nehmen Sie über unser Spezial-Portal Kontakt auf oder nennen Sie Amerikakonto.com als Informationsquelle, da wir gerade dabei sind für "unsere Leute" besondere Konditionen bzw. Zusatzservices auszuhandeln.
Das dürfte Ihnen langfristig von großem Nutzen sein. Vielen Dank und bis bald in einem unseren anderen Amerika-Videos!
___
Mehr über Frank:
https://www.provenexpert.com/frank-eckhardt/
F.E. Property Sales - Nova Scotia (Kanada)
https://fe-propertysales.de
Cape Breton Eco Village - Selbstversorger Siedlung & Permakultur Projekt:
https://de.capebretonecovillage.ca/
Property Sales – Canada – Neusiedlerberatung – Landerwerb
Grundstuecke – Grundstueck kaufen in Kanada – Farmprojekt – Urlaub – Auswandern nach Kanada
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