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Τέτοιο εμβόλιο θα κάνουν Live οι πολιτικοί και οι διάσημοι
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69 views • December 18, 2020
Το περίεργο περιστατικό έγινε κατά τον εμβολιασμό COVID-19 ενός νοσοκόμου στο αμερικανικό University of Medical Center την Τρίτη.
Παρακολουθώντας τα πλάνα των πέντε πρώτων νοσοκόμων που έκαναν το εμβόλιο, ο τοπικός σταθμός KFOX14 παρατήρησε μια λεπτομέρεια, όταν ο δεύτερος νοσοκόμος στη σειρά πήγε να εμβολιαστεί.
Ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά στο βίντεο ενός φωτορεπόρτερ του KFOX14 που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της δημόσιας εκδήλωσης εμβολιασμού την Τρίτη
Μόλις η βελόνα φαίνεται να μπαίνει στο χέρι του, το άτομο που χορηγεί το εμβόλιο δεν φαίνεται να πιέζει το έμβολο προς τα κάτω.
Η σύριγγα είναι τελείως άδεια...
Παρακολουθώντας τα πλάνα των πέντε πρώτων νοσοκόμων που έκαναν το εμβόλιο, ο τοπικός σταθμός KFOX14 παρατήρησε μια λεπτομέρεια, όταν ο δεύτερος νοσοκόμος στη σειρά πήγε να εμβολιαστεί.
Ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά στο βίντεο ενός φωτορεπόρτερ του KFOX14 που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της δημόσιας εκδήλωσης εμβολιασμού την Τρίτη
Μόλις η βελόνα φαίνεται να μπαίνει στο χέρι του, το άτομο που χορηγεί το εμβόλιο δεν φαίνεται να πιέζει το έμβολο προς τα κάτω.
Η σύριγγα είναι τελείως άδεια...
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