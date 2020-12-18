Τέτοιο εμβόλιο θα κάνουν Live οι πολιτικοί και οι διάσημοι

Το περίεργο περιστατικό έγινε κατά τον εμβολιασμό COVID-19 ενός νοσοκόμου στο αμερικανικό University of Medical Center την Τρίτη.



Παρακολουθώντας τα πλάνα των πέντε πρώτων νοσοκόμων που έκαναν το εμβόλιο, ο τοπικός σταθμός KFOX14 παρατήρησε μια λεπτομέρεια, όταν ο δεύτερος νοσοκόμος στη σειρά πήγε να εμβολιαστεί.



Ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά στο βίντεο ενός φωτορεπόρτερ του KFOX14 που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της δημόσιας εκδήλωσης εμβολιασμού την Τρίτη



Μόλις η βελόνα φαίνεται να μπαίνει στο χέρι του, το άτομο που χορηγεί το εμβόλιο δεν φαίνεται να πιέζει το έμβολο προς τα κάτω.



Η σύριγγα είναι τελείως άδεια...