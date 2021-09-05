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ΤΑ ΕΙΠΕ ΟΛΑ... ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ...
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3475 views • September 05, 2021
Ακούστε αυτή τη φωνή αγανάκτησης του απλού πολίτη.
Όσα ίσως δεν μπορούν να πουν οι περισσότεροι, ένας πολίτης βρήκε το θάρρος και τα είπε.
Στους σκληρούς και ανελέητους καιρούς που έρχονται, σ’ αυτούς τους καιρούς που βρίσκονται μια ανάσα από την καθημερινότητά μας, να θυμάσαι, πως πάντα κάποιοι θα βρίσκουν το θάρρος να μιλούν.
Να είσαι με τους λίγους… μ’ αυτούς που αντιστέκονται, γιατί οι πολλοί, είναι τόσο εξαρτημένοι και πειθήνιοι, που θα σταθούν απέναντί σου και θα προστατεύσουν ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, που τους επιτρέπει ακόμα και ν’ ανασαίνουν…
Στον βαθύ λάκκο που μας έριξαν, χρέος μας είναι ν ζήσουμε, να σηκωθούμε και πάρουμε με κάθε τρόπο τις ζωές μας πίσω.
Γιατί καμιά ΛΕΥΤΕΡΙΑ δεν κερδήθηκε χωρίς αγώνες και αίμα.
Καλλιόπη Σουφλή
Όσα ίσως δεν μπορούν να πουν οι περισσότεροι, ένας πολίτης βρήκε το θάρρος και τα είπε.
Στους σκληρούς και ανελέητους καιρούς που έρχονται, σ’ αυτούς τους καιρούς που βρίσκονται μια ανάσα από την καθημερινότητά μας, να θυμάσαι, πως πάντα κάποιοι θα βρίσκουν το θάρρος να μιλούν.
Να είσαι με τους λίγους… μ’ αυτούς που αντιστέκονται, γιατί οι πολλοί, είναι τόσο εξαρτημένοι και πειθήνιοι, που θα σταθούν απέναντί σου και θα προστατεύσουν ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, που τους επιτρέπει ακόμα και ν’ ανασαίνουν…
Στον βαθύ λάκκο που μας έριξαν, χρέος μας είναι ν ζήσουμε, να σηκωθούμε και πάρουμε με κάθε τρόπο τις ζωές μας πίσω.
Γιατί καμιά ΛΕΥΤΕΡΙΑ δεν κερδήθηκε χωρίς αγώνες και αίμα.
Καλλιόπη Σουφλή
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