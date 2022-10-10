10.10.2022 Ходить или не ходить на войну? (Выпуск №254. Часть 2)

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05:13 https://www.youtube.com/watch?v=TBST_8N6ito

Дословное Пророчество Паисия Святогорца | Что Будет После Спецоперации

15:18 https://www.youtube.com/watch?v=uUBrWF13XDA

О мобилизации в РФ. Иеродиакон Киприан.

33:46 https://www.youtube.com/watch?v=Y3arp5cnvMg

САМОЕ ЛУЧШЕЕ И ДОСТОВЕРНОЕ КИНО, СНЯТОЕ НА ТЕМУ ВОВ! Великая война. Серии 13 — 16

36:52 https://www.mk.ru/politics/2022/09/20/gosduma-vvodit-v-uk-rf-ponyatiya-mobilizaciya-i-voennoe-vremya.html

Госдума вводит в УК РФ понятия "мобилизация" и "военное время"

38:22 https://www.youtube.com/watch?v=atXDtar0hhg

«Сегодня»: 2 октября 2022 года. 10:00 | Новости на НТВ

40:04 https://www.youtube.com/watch?v=Qbu5Des_pk0

Участников антивоенных чтений в Москве сначала пытали, а теперь обвиняют в экстремизме

45:47 https://www.youtube.com/watch?v=Wna6xKbvQuA

В России массово горят военкоматы после объявления мобилизации

48:53 https://www.youtube.com/watch?v=V7rHPfcRHVU

Мобилизация: что делать, если не хочешь на войну?

51:48 https://www.youtube.com/watch?v=ZAI5z-7A0HI&t=4s

Скандальна заява РОСІЙСЬКОГО ГЕНЕРАЛА: нам не потрібні КОЛЯСОЧНИКИ у Москві / ІВАШОВ

11:03:36 https://www.youtube.com/watch?v=E0Lz0fBjAbg

У ГЕН*РАЛА РОС*СИИ СОРВАЛО ТОРМОЗА!!! ША*КА ПУТИНА БЛЕД*НЫЕ!!

1:07:27 https://www.youtube.com/watch?v=k2Ch3fTds6U

Из Украины говорят ,,ОНИ не допустят нашей победы над Россией !,, \\ НОВОСТИ Флорида Майами США

11:11:19 https://www.youtube.com/watch?v=EKrDaVcGgJM

Есть надежда на два года ! Чтобы не сесть в тюрьму и не пойти на войну ! В России пишут шифром \ США

1:18:09 https://www.youtube.com/watch?v=vhDBmvXp9f0&t=17204s

Житие преп. ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА часть1 #аудиокнига

1:24:00 https://www.youtube.com/watch?v=o4ArLh3M0a0

О СУДЕ, ВИДЕНИИ МАТУШКИ МАРИИ И СМЕРТИ БЕЗ ПОКАЯНИЯ. ИЕРОСХИМОНАХ САМПСОН (СИВЕРС)

1:31:25 https://www.youtube.com/watch?v=Ca2lG5hI__w

Верующим Московского патриархата законы не писаны – Дмитрий Горевой

1:46:09 https://www.youtube.com/watch?v=eIUXzVUsQJs

Нападения на крестный ход в Почаев: чем мы лучше Содома и Гоморры?

1:50:24 https://www.youtube.com/shorts/1N-iIQe0tOs

кремация или погребение

1:53:08 https://www.youtube.com/watch?v=jd8SC_Owl24

ЛУКАШЕНКО. ЗОЛОТЕ ДНО - сенсаційний фільм @NEXTA про шалені статки диктатора Білорусі (українською)

2:01:10 https://www.youtube.com/watch?v=y3uHrUkxAds

Преподобный Арсений Каппадокийский. Рассказ Паисия Святогорца. Аудиокнига.

2:04:08 https://www.youtube.com/watch?v=cVi800EqK_I

Житие преп. ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА часть2 #аудиокнига

2:11:18 https://www.youtube.com/watch?v=fQLTMm5E7x4

Голубые рыцари ! Сатанизм для детей в США ! ООН и тревожное мышление ! Голод и продукты\Флорида США

2:13:12 https://www.youtube.com/watch?v=cVi800EqK_I

Житие преп. ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА часть2 #аудиокнига