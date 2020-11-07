Santa Magdalena, La ruta de las ermitas 6/17

Santa MagadalenaLa ruta de las ermitasCATALUÑAErmita situada entre las formaciones rocosas conocidas como "las Magdalenas". Ermita femenina, orientada hacia el amor, santo y seña de María Magdalena, la que fuera discípula de Jesús.Hoy en día apenas existen algunos muros de sus habitáculos y de la capilla, aunque sí permanecen sus dos cisternas y vestigios del huerto-jardín.Desde aquí accedemos a las escaleras de Jacob, hacia el camino que va hacia la ermita de Sant Jeroni.Con Octavi PiulatsUn reportaje de Alicia Ninou