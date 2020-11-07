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Santa Magdalena, La ruta de las ermitas 6/17
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27 views • November 07, 2020
Santa Magadalena
La ruta de las ermitas
CATALUÑA
Ermita situada entre las formaciones rocosas conocidas como "las Magdalenas". Ermita femenina, orientada hacia el amor, santo y seña de María Magdalena, la que fuera discípula de Jesús.
Hoy en día apenas existen algunos muros de sus habitáculos y de la capilla, aunque sí permanecen sus dos cisternas y vestigios del huerto-jardín.
Desde aquí accedemos a las escaleras de Jacob, hacia el camino que va hacia la ermita de Sant Jeroni.
Con Octavi Piulats
https://octavipiulats.com/
Un reportaje de Alicia Ninou
https://timefortruth.es/
La ruta de las ermitas
CATALUÑA
Ermita situada entre las formaciones rocosas conocidas como "las Magdalenas". Ermita femenina, orientada hacia el amor, santo y seña de María Magdalena, la que fuera discípula de Jesús.
Hoy en día apenas existen algunos muros de sus habitáculos y de la capilla, aunque sí permanecen sus dos cisternas y vestigios del huerto-jardín.
Desde aquí accedemos a las escaleras de Jacob, hacia el camino que va hacia la ermita de Sant Jeroni.
Con Octavi Piulats
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