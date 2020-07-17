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Gyvenimo SEZONAI. Ruošk roges vasarą. IŠNAUDOK MALONĖS laiką.Kaip pasiruošti naujam etapui.
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14 views • July 17, 2020
Gyvenimo SEZONAI. Ruošk roges vasarą. IŠNAUDOK MALONĖS laiką.Kaip pasiruošti naujam etapui.
Mane taip pat rasite Brighteon'e, būtinai susiraskite ir užsiprenumeruokite šį kanalą:
https://www.brighteon.com/channels/indreasada
turėsite alternatyvą, jei YT užblokuos :)
Mane rasite Facebooke
https://www.facebook.com/asada.indre
Dėl kursų:
"Laikas gyventi 2.0" kursų trukmė 30+ dienų, pamokos kiekvieną dieną, galima daryti savo greičiu, prieiga paliekama visam laikui. Mėnesį laiko mano asmeninė pagalba tada kada reikia.
+ bendravimo grupė Sielų Namai, kur aš dedu visus atnaujinimus, o kiti nariai dalinasi savo įžvalgomis ir pagalba.
Jei turite kažkokių klausimų ar abejonių, būtinai rašykite man ir mes viską išsiaiškinsim 🙂
Kursai LAIKAS GYVENTI
http://tinyurl.com/meta-shop
Facebook Indre Asada Metamorfozes
https://www.facebook.com/indresmetamorfozes
ASMENINĘ SESIJĄ galite užsisakyti - http://tinyurl.com/meta-shop
arba asmeniškai parašykite per messengerį.
Kursų "Laikas gyventi" studentų ATSILIEPIMAI:
"Labas, baigiau kursą ir eisiu naują ratą iškarto net nedvejodama. Nusimetė daug sluoksnių ir iškilo baimės su kuriomis atrodė jau buvau susitvarkius. Dar tokio kurso nesu turėjus, visa reikalingiausia informacija ir meditacijos vienoje vietoje. Jau buvo užknise klausineti visų guru ir mokytojų bei gauti atsakymą "viskas tavo viduje" iš dalies yra teisybės bet niekas pirmokui neduoda skaityti enciklopedijos 😁Tiesiog norėjau padėkoti, kad gražinai į žemę nes jau buvau pradėjus skraidyti vos neisiveliau į kito tikėjimo egregora. Viskas kuom tikiu dabar tai savim ir meilę viskam."
Vilma A.
"Labas. Labai ačiū už kursus. Praėjau juos per 4 mėnesius. Labai didelis skirtumas nuo taško A ir dabartinio taško. Prieš kursus buvau tokioje duobėje, kad nebesinorėjo gyventi, buvau nuo visko pavargus. Dabar labai labai džiaugiuosi laisve, lengvumu nuo nuoskaudų, baimių ir visokių išsiskaudinimų. O kaip gera dabar būti su savimi❤ gera žinoti ko ištikrųjų noriu, kaip noriu gyventi, mokėti ne tik kitiems, bet ir vyrui pasakyti ne.
Kursų metu su vyru vis dažniau ir dažniau pradėjom pasišnekėti gylesnėm temom. O kiek daug mūsų šeimos labui vyras padarė! Wow😍 kiek remontų ir visokių kitų darbų padarė.
Šiuo metu nebedirbu, tai labai džiaugiuosi, kad galiu skirti kokybiško laiko sau ir savo vaikams😍
O kaip man patinka iškrauti iš savęs tai, kas nepatinka ir išsiųsti kūrėjui transformuoti į besąlyginę meilę ir šviesą.
Dėkoju dėkoju ir dar kartą dėkoju už praplėstą požiūrį į gyvenimą ir tokius pokyčius. Kaip gera tik prabudus pripildyti visą dieną šviesa. Indre, tu tokia išmintinga moteris, dėkoju Kūrėjui, kad esi, kad suradau Tave. Esi nuostabi šviesos nešėja. 😍💎☀️
Ačiū Tau😍
Tikiuosi, kad pavyks kada gyvai susitikti, norėčiau labai labai stipriai apsikabinti ir padėkoti už visus nuostabius pokyčius mano gyvenime❤💐🙏"
Daiva P.
"Aš jau keturi metai domiuosi visokiausia saviugda, dvasiniu tobulėjimu, moteriškumo temomis ir panašiai. Sunku suskaičiuoti kiek visokių kursų teko lankyti. Bet po kurso Laikas gyventi galiu pasakyti viena - jeigu būčiau tokiuose kursuose prieš 4 metus, jokių kitų nebūtų reikėję. Ačiū ačiū ačiū!!!" Aida Unik, Švedija
Asmeninis koučingas ir meditacijos
Dvasinis energetinis gydymas
Darbas su jausmais, įsitikinimais ir emocijomis
Atrandu gilumines problemų priežastis ir jas pašalinu
Darbas per pasąmonę
Greitas ir išliekantis rezultatas
Intuityvusis gydymas
Theta Healing / Teta gydymas
Padedu pakeisti įsitikinimus ir jausmus, kurie sukelia ligas.
Energinis gydymas
pasąmonės programos, pozityvas, meditacija, teta gydymas, thetahealing, kursai, laikas gyventi, kaip dziaugtis gyvenimu, kaip pakeisti savo gyvenima, kaip buti laimingu, kaip tapti sekmingu, kaip atsikratyti baimes, nerimas, isgydymo meditacija
Mane taip pat rasite Brighteon'e, būtinai susiraskite ir užsiprenumeruokite šį kanalą:
https://www.brighteon.com/channels/indreasada
turėsite alternatyvą, jei YT užblokuos :)
Mane rasite Facebooke
https://www.facebook.com/asada.indre
Dėl kursų:
"Laikas gyventi 2.0" kursų trukmė 30+ dienų, pamokos kiekvieną dieną, galima daryti savo greičiu, prieiga paliekama visam laikui. Mėnesį laiko mano asmeninė pagalba tada kada reikia.
+ bendravimo grupė Sielų Namai, kur aš dedu visus atnaujinimus, o kiti nariai dalinasi savo įžvalgomis ir pagalba.
Jei turite kažkokių klausimų ar abejonių, būtinai rašykite man ir mes viską išsiaiškinsim 🙂
Kursai LAIKAS GYVENTI
http://tinyurl.com/meta-shop
Facebook Indre Asada Metamorfozes
https://www.facebook.com/indresmetamorfozes
ASMENINĘ SESIJĄ galite užsisakyti - http://tinyurl.com/meta-shop
arba asmeniškai parašykite per messengerį.
Kursų "Laikas gyventi" studentų ATSILIEPIMAI:
"Labas, baigiau kursą ir eisiu naują ratą iškarto net nedvejodama. Nusimetė daug sluoksnių ir iškilo baimės su kuriomis atrodė jau buvau susitvarkius. Dar tokio kurso nesu turėjus, visa reikalingiausia informacija ir meditacijos vienoje vietoje. Jau buvo užknise klausineti visų guru ir mokytojų bei gauti atsakymą "viskas tavo viduje" iš dalies yra teisybės bet niekas pirmokui neduoda skaityti enciklopedijos 😁Tiesiog norėjau padėkoti, kad gražinai į žemę nes jau buvau pradėjus skraidyti vos neisiveliau į kito tikėjimo egregora. Viskas kuom tikiu dabar tai savim ir meilę viskam."
Vilma A.
"Labas. Labai ačiū už kursus. Praėjau juos per 4 mėnesius. Labai didelis skirtumas nuo taško A ir dabartinio taško. Prieš kursus buvau tokioje duobėje, kad nebesinorėjo gyventi, buvau nuo visko pavargus. Dabar labai labai džiaugiuosi laisve, lengvumu nuo nuoskaudų, baimių ir visokių išsiskaudinimų. O kaip gera dabar būti su savimi❤ gera žinoti ko ištikrųjų noriu, kaip noriu gyventi, mokėti ne tik kitiems, bet ir vyrui pasakyti ne.
Kursų metu su vyru vis dažniau ir dažniau pradėjom pasišnekėti gylesnėm temom. O kiek daug mūsų šeimos labui vyras padarė! Wow😍 kiek remontų ir visokių kitų darbų padarė.
Šiuo metu nebedirbu, tai labai džiaugiuosi, kad galiu skirti kokybiško laiko sau ir savo vaikams😍
O kaip man patinka iškrauti iš savęs tai, kas nepatinka ir išsiųsti kūrėjui transformuoti į besąlyginę meilę ir šviesą.
Dėkoju dėkoju ir dar kartą dėkoju už praplėstą požiūrį į gyvenimą ir tokius pokyčius. Kaip gera tik prabudus pripildyti visą dieną šviesa. Indre, tu tokia išmintinga moteris, dėkoju Kūrėjui, kad esi, kad suradau Tave. Esi nuostabi šviesos nešėja. 😍💎☀️
Ačiū Tau😍
Tikiuosi, kad pavyks kada gyvai susitikti, norėčiau labai labai stipriai apsikabinti ir padėkoti už visus nuostabius pokyčius mano gyvenime❤💐🙏"
Daiva P.
"Aš jau keturi metai domiuosi visokiausia saviugda, dvasiniu tobulėjimu, moteriškumo temomis ir panašiai. Sunku suskaičiuoti kiek visokių kursų teko lankyti. Bet po kurso Laikas gyventi galiu pasakyti viena - jeigu būčiau tokiuose kursuose prieš 4 metus, jokių kitų nebūtų reikėję. Ačiū ačiū ačiū!!!" Aida Unik, Švedija
Asmeninis koučingas ir meditacijos
Dvasinis energetinis gydymas
Darbas su jausmais, įsitikinimais ir emocijomis
Atrandu gilumines problemų priežastis ir jas pašalinu
Darbas per pasąmonę
Greitas ir išliekantis rezultatas
Intuityvusis gydymas
Theta Healing / Teta gydymas
Padedu pakeisti įsitikinimus ir jausmus, kurie sukelia ligas.
Energinis gydymas
pasąmonės programos, pozityvas, meditacija, teta gydymas, thetahealing, kursai, laikas gyventi, kaip dziaugtis gyvenimu, kaip pakeisti savo gyvenima, kaip buti laimingu, kaip tapti sekmingu, kaip atsikratyti baimes, nerimas, isgydymo meditacija
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