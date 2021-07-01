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КРАТКО И ЧЕТКО... Распространяйте! Что сделает привика от ковида с вашим организмом.
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15192 views • July 01, 2021
Дорогие братья и сестры! Мы каждый день ставим много публикаций по теме разоблачения мирового теракта антихристовых вакцинофашистов, чтобы с помощью Божией спасти хоть кого-то от неминуемой гибели. Просим и вас помогать нам в этом благом деле. Рассылайте всем своим друзьям, знакомым, сотрудникам по работе ссылки на наши материалы. Помоги нам, Господи!
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