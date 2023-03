Hans Trooper chante l'hymne Canadien national

Pour la libération des truckers et des camionneurs, qui se sont levés, et qui ont combattus, pour nous le peuple, et qui nous apportent notre nourriture, dans nos supermarchés. Merci à vous les truckers et les camionneurs.



Car le Canada, ainsi que le Québec est en train de devenir un pays, et une province communiste, car les féministes et les mondialistes poussent leurs agendas féministes, par incréments, et elles veulent renverser les rôles, et féminisés les hommes, et masculinisés les femmes, strapon et autres délires désaxés sexuels dégoutants, et faux, illusoires, et pas naturel, contre nature, et abominables.





Ces femmes féministes et misandres, sont aussi surreprésentées, et en surnombre, dans plusieurs millieux et institutions sociétal, comme dans les hôpitaux, les écoles, les garderies, les universités, et les collèges, et aussi, elles passent leurs temps à se plaindre des hommes, et à critiquer les hommes.





Les femmes sont aussi en beaucoups plus grand nombres aussi à magasiner dans les centres d'achat, elles se gâtent constamment. Et aussi les salles de cours de ''justice'', il y a maintenant plus d'avocates que d'avocats, et le nombres de juges est plus nombreux de femmes juges, que dhommes juges, ca commence à devenir inquiétant pour nous les hommes, nous sommes très mal représentés, ou pas du tout, devans les cours de ''justice''. Il reste très peu d'hommes avocats, sinon ce sont des gars féminisés qui sont des avocats.





Les féministes sont extrêmement jalouses et envieuses des hommes, mais elles ne réussiront jamais à renverser les rôles narurel, du Dieu divin créateur, qui est un homme masculin divin.





Quand je chante l'hymne Canadien national, les paroles sont honorables, sauf que dans la réalité le Canada, et le Québec, nous sommes en train de devenir un pays, et une province contrôlés par des anti-hommes, des femmes féministes, et leurs gros imbéciles de chums qu'elles ont féminisés, et qu'elles contrôlent à 100%, ce que j'appelle des gars castrés psychologiquement, et bien contrôler par leurs grosses bitches, qui se prennent pour des hommes, lol, alors voilà ce qu'est devenus le Canada, et le Québec.





Et il n'y a plus de justice, car les camionneurs et les truckers ont étés emprisonnés, pour aucun crime, sauf les fabrications ridicules, des féministes et des mondialistes et de leurs marionnettes, en plus d'avoir utilisé ''la Loi'' et le système judiciaire, de manière complètement criminel, et déviante, les mondialites et les féministes ont aussi gelés des milliers de comptes de banques, et ont aussi volés, la cagnotte avec les milliers d'argent de centaines de supporteurs.





Alors voilà, ce qu'est devenu le Canada, et le Québec.





Je chante cet hymne Canadien national, et c'est plus un show, qu'une chanson chanté avec profondeur, car les belles paroles de cet hymne, ne sont que des paroles, et des parures, tout comme les lois, qui ne sont que des parures, et que les juges et les procureures utilisent selon leurs grés, et leurs humeurs, et surtout selon leurs idées biaisées, et leurs agendas de féministes.





Les hommes doivent cesser de se faire manipuler par des femmes, et par des filles, autour de eux.





Commentaire écrit par moi ; Hans Trooper





Hans Trooper 2014 tous droits réservés. ©