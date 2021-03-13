© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Кэри Муллис о бесполезности ПЦР в обнаружении инфекции и некомпетентности Энтони Фаучи
Follow
1
Download MP3
Share
Report
75 views • March 13, 2021
В 1983 г. американский биохимик Кэри Муллис (Kary Mullis) изобрел Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) и в 1993 г. получил за это Нобелевскую премию.
На конференции в 1997 г. Кэри Муллис, отвечая на вопрос об использовании тестирования на вирусы методом ПЦР, заявил:
1. ПЦР-тестированием можно обнаружить в организме любого человека все что угодно.
2. ПЦР-тест не может сказать, что найденное в вас как-то вредит вам.
3. ПЦР-тест не может сказать, больны вы или нет.
Во второй части видео - мнение Кэри Муллиса о некомпетентности Энтони Фаучи (Anthony Fauci) (одном из главных авторов коронапсихоза).
Кэри Муллис умер накануне "пандемии коронавируса" в августе 2019 года от пневмонии, осложненной сердечной и дыхательной недостаточностью.
На конференции в 1997 г. Кэри Муллис, отвечая на вопрос об использовании тестирования на вирусы методом ПЦР, заявил:
1. ПЦР-тестированием можно обнаружить в организме любого человека все что угодно.
2. ПЦР-тест не может сказать, что найденное в вас как-то вредит вам.
3. ПЦР-тест не может сказать, больны вы или нет.
Во второй части видео - мнение Кэри Муллиса о некомпетентности Энтони Фаучи (Anthony Fauci) (одном из главных авторов коронапсихоза).
Кэри Муллис умер накануне "пандемии коронавируса" в августе 2019 года от пневмонии, осложненной сердечной и дыхательной недостаточностью.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.