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Système de domination et émancipation - Jean-Jacques Crevecoeur (censurée sur YT)
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10 views • June 23, 2021
💡PENSEUR HÉTÉRODOXE #25 🗣 Jean-Jacques CRÈVECOEUR 🎯 Système de domination 📆 18-06-2021
18 juin 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=WqwGcpZwkaI
Cercle des Volontaires : https://www.youtube.com/channel/UCl7rD_6xuzuJOharNQzxItA
💡PENSEUR HÉTÉRODOXE #25 🗣 Jean-Jacques CRÈVECOEUR 🎯 Système de domination & émancipation populaire 📆 18-06-2021
📣 Belge d’origine, Jean-Jacques CRÈVECŒUR est auteur, formateur et conférencier de réputation internationale depuis 1989. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages dont les bestsellers Relations et jeux de pouvoir et Prenez soin de vous, n’attendez pas que les autres le fassent. Sa vocation est d’aider les personnes à vivre une meilleure vie sur les plans physique, psychologique et spirituel.
À 23 ans, Jean-Jacques est en proie à d’énormes doutes quant à la trajectoire de vie qu’il a choisie...
📺 Pour suivre le live :
▶ YouTube : https://afly.co/s825
▶ Facebook : https://www.facebook.com/asso.informaction
▶ Twitch : https://www.twitch.tv/akina2020
▶ VK : https://vk.com/lefrontmediatique
18 juin 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=WqwGcpZwkaI
Cercle des Volontaires : https://www.youtube.com/channel/UCl7rD_6xuzuJOharNQzxItA
💡PENSEUR HÉTÉRODOXE #25 🗣 Jean-Jacques CRÈVECOEUR 🎯 Système de domination & émancipation populaire 📆 18-06-2021
📣 Belge d’origine, Jean-Jacques CRÈVECŒUR est auteur, formateur et conférencier de réputation internationale depuis 1989. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages dont les bestsellers Relations et jeux de pouvoir et Prenez soin de vous, n’attendez pas que les autres le fassent. Sa vocation est d’aider les personnes à vivre une meilleure vie sur les plans physique, psychologique et spirituel.
À 23 ans, Jean-Jacques est en proie à d’énormes doutes quant à la trajectoire de vie qu’il a choisie...
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