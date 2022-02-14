Ισραηλινός καθηγητής πανεπιστημίου : Οι άνθρωποι είναι πλέον ΖΩΑ ΠΟΥ ΧΑΚΑΡΟΝΤΑΙ χάρη στα Εμβόλια... 💥 Η ελεύθερη βούληση Τελείωσε.....

Ο Ισραηλινός διανοούμενος Yuval Noah Harari καθηγητής στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, ισχυρίστηκε ότι οι άνθρωποι είναι πλέον ζώα που μπορούν να χακαριστούν, προσθέτοντας ότι ένας συνδυασμός βιολογικής γνώσης και επαρκούς υπολογιστικής ισχύος και δεδομένων το κατέστησε δυνατό.

Η ιδέα ότι οι άνθρωποι έχουν αυτή την ψυχή ή το πνεύμα, έχουν ελεύθερη βούληση και κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει μέσα μου – επομένως ό,τι κι αν διαλέξω είτε στις εκλογές είτε στο σούπερ μάρκετ, αυτή είναι η ελεύθερη βούλησή μου; Τελείωσε.” (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

“Σήμερα, ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΚΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΝΤΑ ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ. ΟΛΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ [ΚΑΙ] ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ.”

Σε μια ξεχωριστή διάλεξη, ο Harari εξήγησε πώς μπορούν να χακαριστούν οι άνθρωποι μέσω της εξίσωσης B*C*D=AHH. “Η βιολογική γνώση, πολλαπλασιασμένη με υπολογιστική ισχύ, πολλαπλασιασμένη με δεδομένα – ισούται με την ικανότητα να χακάρεις ανθρώπους (AHH)”, είπε ο Harari.

“Αν γνωρίζετε αρκετή βιολογία και έχετε αρκετή υπολογιστική ισχύ και δεδομένα – μπορείτε να χακάρετε το σώμα μου, τον εγκέφαλό μου και τη ζωή μου. Μπορείτε να με καταλάβετε καλύτερα από ό,τι καταλαβαίνω τον εαυτό μου. Μπορείτε να γνωρίζετε τον τύπο της προσωπικότητάς μου, τις πολιτικές μου απόψεις και τους βαθύτερους φόβους και ελπίδες μου. Και μπορείς να το κάνεις αυτό όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλους”.

Ο Harari συνέχισε: “Στο παρελθόν, πολλοί τύραννοι και κυβερνήσεις ήθελαν να το κάνουν.

Κανείς όμως δεν καταλάβαινε αρκετά καλά τη βιολογία και κανείς δεν είχε αρκετή υπολογιστική ισχύ και δεδομένα για να χακάρει εκατομμύρια ανθρώπους.

Ούτε η Γκεστάπο ούτε η KGB μπορούσαν να το κάνουν.

Σύντομα όμως, τουλάχιστον ορισμένες ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ θα μπορούν να χακάρουν συστηματικά όλους τους ανθρώπους.

“ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΗΘΙΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΙΣ ΨΥΧΕΣ.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΖΩΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΑΚΑΡΙΣΤΟΥΝ.

ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ που μας καταλαβαίνει καλύτερα από ό,τι καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ [ΚΑΙ] ΝΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΕΙ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ [ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ] ΓΙΑ ΕΜΑΣ.

ΧΑΚΑΡΟΝΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Η ΕΛΙΤ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. (!!!!!!!)

ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΧΑΚΑΡΕΙΣ ΚΑΤΙ, ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ”.

ΤΑ Μ-VOLIA ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19 ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟΥΣ “ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΙΜΟΥΣ”

Ο Harari επεσήμανε επίσης ότι η τρέχουσα πανδημία του κοροναϊού της Γουχάν (COVID-19) χρησιμεύει ως ευκαιρία να φέρει τους ανθρώπους που μπορούν να παραβιαστούν πιο κοντά στην πραγματικότητα.

Ο Harari είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης: “Συχνά ακούγεται ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψετε σε μια καλή κρίση να πάει χαμένη, γιατί μια κρίση είναι μια ευκαιρία να κάνετε επίσης “καλές” μεταρρυθμίσεις που σε κανονικούς καιρούς, οι άνθρωποι δεν θα συμφωνήσουν ποτέ. Αλλά σε μια κρίση, βλέπετε, δεν έχουν καμία πιθανότητα να αντιδράσουν – ας το κάνουμε λοιπόν”.

Ο Ισραηλινός μελετητής χαρακτήρισε τα m-volια για τον COVID-19 ως ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ “ΥΠΟΔΟΡΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ”.

“Το m-volιο θα μας βοηθήσει φυσικά. Θα κάνει τα πράγματα πιο διαχειρίσιμα, [όπως] την επιτήρηση. Οι άνθρωποι θα μπορούσαν να κοιτάξουν πίσω σε εκατό χρόνια και να αναγνωρίσουν την πανδημία [COVID-19] ως τη στιγμή που ανέλαβε ένα καθεστώς επιτήρησης – ειδικά η παρακολούθηση κάτω από το δέρμα”, είπε ο Harari.

“Αυτή η ικανότητα να χακάρεις ανθρώπινα όντα, να μπαίνεις κάτω από το δέρμα, να συλλέγεις βιομετρικά δεδομένα, να τα αναλύεις και να κατανοείς τους ανθρώπους καλύτερα από ό,τι καταλαβαίνουν τον εαυτό τους… είναι το πιο σημαντικό γεγονός του 21ου αιώνα”.

Ο ιδρυτής του ReAwaken America Tour και παρουσιαστής του Brighteon.TV , Clay Clark, ανέπτυξε αναλυτικά τον ρόλο των m-volίων COVID-19 στην προώθηση της “παραβίασης” του ανθρωπίνου είδους κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της 1ης Φεβρουαρίου του προγράμματός του “Thrive Time Show”.

Με βάση τις αποκαλύψεις που αποκάλυψε ο Δρ. Vladimir “Zev” Zelenko, ο Clark επεσήμανε την έρευνα του 2008 των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας σχετικά με τον αποκλεισμό του γονιδίου VMAT2.

Αυτό το γονίδιο, που ονομάζεται επίσης “ΓΟΝΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ”, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Τα πράγματα άλλαξαν 11 χρόνια αργότερα το 2019, όταν ένας Κινέζος ερευνητής χρησιμοποίησε την τεχνολογία αγγελιοφόρου RNA για να προσφέρει επεξεργασία γονιδίων CRISPR.